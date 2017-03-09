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новость Пермская ИК-10 в третий раз подала представление о переводе Стомахина в тюрьму

09.03.2017
Борис Стомахин в ИК-10 в Чусовом, 07.03.2017. Фото Глеба Эделева
Борис Стомахин в ИК-10 в Чусовом, 07.03.2017. Фото Глеба Эделева
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Вера Лаврешина 06.02.2017
в блоге Стомахин: пытки за свободу

Администрация ИК-10 строгого режима на станции Всесвятской в черте города Чусовой Пермского края в третий раз подала представление о переводе публициста Бориса Стомахина в тюрьму. Об этом сообщил на своей ФБ-странице екатеринбургский гражданский активист Глеб Эделев, который вместе с адвокатом Романом Качановым 7 марта посетил политзека в колонии.

Бумага была подана 6-го числа. Информация о назначении слушаний на сайте Чусовского горсуда по состоянию на полдень четверга по Москве отсутствует.

С 1 марта, также написал Эделев, Стомахин вновь отбывает 15 суток в ШИЗО. Причину взыскания фсиновцы политзеку на этот раз даже не сообщили.

За время пребывания в ИК-10 в августе - декабре 2014-го, а затем - с августа 2015 года Стомахин неоднократно подвергался необоснованным взысканиям. Его много раз помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), позже - в ПКТ (помещение камерного типа), и наконец - в ЕПКТ (единое помещение камерного типа). При этом уже после отправки в ЕПКТ политзеку продолжили назначать сроки в ШИЗО.

Предыдущий раз Стомахина отправили в ШИЗО 23 января. Политзек получил пять суток по обвинению в использованию жаргонизмов: в разговоре с оперативником ИК-10 он назвал арестантский спецвагон столыпиным, а заседание дисциплинарной комиссии колонии, на которой осужденным назначаются взыскания, - крестинами.

О намерении фсиновцев добиться ужесточения приговора Стомахину впервые стало известно в конце сентября 2016 года. Представление в суд подписал тогдашний и.о начальника ИК-10 майор внутренней службы Юрий Губаль. Он сослался на часть 7 статьи 74 УИК (виды исправительных учреждений), которая устанавливает, что в тюрьмы могут переводиться осужденные, являющиеся злостными нарушителями режима. Именно таковым фсиновцы объявили Стомахина, сославшись на число взысканий, которым подвергли политзека.

Разбирательство прошло 27 октября. Адвокат Качанов указал судье Ольге Горшковой на противоречия и неясности в документах, а также на процессуальные ошибки и ходатайствовал о возвращении материалов в ИК-10. После этого представитель колонии Г. Безукладников отозвал документ.

Повторное представление было подано в конце ноября. Однако 13 января 2017 года Безукладников отозвал и эту бумагу, когда Качанов обратил внимание судьи Татьяны Катаевой на то, что новое представление также подано с нарушением процедуры. Адвокат указал, что документ подписан начальником ИК-10 полковником Ильей Асламовым, а приложенная к нему характеристика Стомахина - и.о. начальника подполковником Василием Наговицыным. Оба документа датированы 25 ноября, когда лицом, полномочным подписывать их, был Наговицын - это подтверждалось справкой, которую представил Безукладников. Таким образом, заключил Качанов, представление подписано лицом, не имеющим на это полномочий.

Согласно пункту "в" части 4 статьи 78 УИК (изменение вида исправительного учреждения) осужденные, которые обвинены в злостном нарушении режима, могут быть переведены из колонии в тюрьму не более чем на три года. Семилетний срок заключения Стомахина истекает 19 ноября 2019-го. Таким образом, заключала ранее защита политзека, администрация ИК-10 намеревается отправить его в тюрьму до самого конца его срока.

Всего в России действует лишь около десятка тюрем (на арестантском жаргоне - крытки), в том числе одна для больных туберкулезом. Администрация пермской ИК-10 нарушает права заключенных, однако пытки как таковые в этой колонии не применяются. Между тем все тюрьмы, по отзывам правозащитников, - пыточные.

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