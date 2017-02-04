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Также: Политзеки, Право, Тюрьма, Регионы, Свобода слова, Интернет, Запрещенка, Россия, Общество, СМИ, Политика | Персоны: Борис Стомахин, Виктор Корб

новость Столыпинский жаргон

Политзаключенный Стомахин помещен в ШИЗО
04.02.2017
Борис Стомахин в ИК-10. Фото: gleb-edelev.livejournal.com
Борис Стомахин в ИК-10. Фото: gleb-edelev.livejournal.com
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Администрация ИК-10 в городе Чусовой Пермского края поместила политзаключенного Бориса Стомахина на пять суток в ШИЗО. Об этом сообщает гражданский активист Виктор Корб.

"Политзек Стомахин, не выходя из ЕПКТ, получил 5 суток ШИЗО за... "жаргонизмы, нецензурщину и панибратство", назвав спецвагон "столыпинским", - написал Корб.

За время пребывания в ИК-10 в августе - декабре 2014-го, а затем - с августа 2015 года политзек неоднократно подвергался необоснованным взысканиям. Его много раз помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), позже - в ПКТ (помещение камерного типа), и наконец - в ЕПКТ (единое помещение камерного типа). При этом уже после отправки в ЕПКТ Стомахину продолжили назначать сроки в ШИЗО.

Последний раз публициста отправили в изолятор 30 сентября, сорвав ему тем самым давно запланированные свидание и получение передачи. Политзек отмечал, что до этого почти полгода не попадал в ШИЗО. Новую провокацию фсиновцев он объяснил их намерением усилить позиции в преддверии суда о переводе на тюремный режим.

Администрация ИК-10 добивается перевода Стомахина в тюрьму как злостного нарушителя режима. Однако Чусовской городской суд дважды прекращал рассмотрение производство по этому вопросу из-за ошибок в представленных администрацией документах.

20 апреля 2015 года коллегия Московского окружного военного суда в составе Алексея Гринева (председательствующий), Олега Белоусова и Владимира Маурина вынесла приговор по третьему делу Стомахина. Публициста осудили к трем годам колонии по обвинению в публикации статьи в интернете. Суммарный срок семь лет был назначен по совокупности приговоров: в апреле 2014 года Стомахин - также за свои тексты - получил по другому делу шесть с половиной лет строгого режима. Кроме того, ему на пять лет запретили заниматься журналистикой.

23 июля коллегия Верховного суда по делам военнослужащих в составе Сергея Сокерина (судья-докладчик), Игоря Крупнова и Александра Замашнюка, отклонив апелляционную жалобу адвоката Светланы Сидоркиной, оставила приговор публицисту без изменений.

Стомахина признали виновным по части 1 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма). В деле был один эпизод - публикация 18 января 2014 года в блоге оппозиционера на хостинге LJ.Rossia статьи "Или пару вокзалов взорвать здесь железнодорожных!", посвященной взрывам в Волгограде в декабре 2013-го. Во время появления этой статьи в интернете публицист находился в заключении в московском СИЗО-4 "Медведь".

В последнем слове на разбирательстве в МОВСе Стомахин заявил, что считает взрывы в Волгограде "справедливым возмездием" за действия силовиков в Чечне. Суд над собой он назвал "гнусным" ( Видео ВИДЕО).

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