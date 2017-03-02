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В Орле по делу об экстремизме арестован 18-летний активист ПАРНАС Александр Фоменков. Об этом сообщает "ЦентрРус" со ссылкой в частности на появившееся накануне во "Вконтакте" сообщество поддержки политзека.

Как выяснилось, Фоменков был задержан еще 8 февраля оперативниками ФСБ и ЦПЭ. Ему вменены статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды), 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и предположительно 280 УК (публичные призывы к экстремизму). По предварительным данным, активисту вменяют публикацию во "Вконтакте" некоего видео, позже включенного в список экстремистских материалов, а также вовлечение в экстремистскую деятельность своего 17-летнего знакомого по имени Роман.

Фоменков заключен в орловский СИЗО-1. Защищает его адвокат по назначению. Группа поддержки ищет для активиста защитника по доверенности.

Дело ведет следователь городского отдела СКР Даниил Доронин. Несколько лет назад на Доронина было подано заявление с требованием привлечь его к ответственности по статье 292 УК (служебный подлог). Однако начальство чиновника в возбуждении дела отказало; обжалование отказа в судах в 2012 году завершилось безрезультатно.

Росфинмониторинг включил Фоменкова в список террористов и экстремистов. Доступ к ВК-странице активиста в России закрыт по требованию Генпрокуратуры от 20 февраля; между тем при попытке открыть аккаунт через анонимайзер выясняется, что администрация "Вконтакте" сама заблокировала его "за нарушение правил сайта".

Фоменков совмещает либеральные и националистические взгляды. Его окружение поддерживает блогера-националиста Вячеслава Мальцева, номера два в федеральном списке ПАРНАС на последних выборах в Госдуму. В ноябре Фоменков приезжал в Москву для участия в Русском марше. Будучи членом ПАРНАС, он заявил также об образовании собственной структуры - Правой политической организации "СмертЪ". С августа прошлого года активист вел на YouTube "Правый русский канал СмертЪ".