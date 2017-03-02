О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.259174.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.259174.html
Также: Политзеки, Право, Спецслужбы, Полиция, Регионы, Партии, Свобода слова, Интернет, Дети, Россия, Общество, СМИ, Политика | Персоны: Вячеслав Мальцев

новость В Орле по делу об экстремизме арестован 18-летний активист ПАРНАС Фоменков

02.03.2017
Александр Фоменков на Русском марше в Москве, 2016. Фото из личного твиттера
Александр Фоменков на Русском марше в Москве, 2016. Фото из личного твиттера
Реклама

В Орле по делу об экстремизме арестован 18-летний активист ПАРНАС Александр Фоменков. Об этом сообщает "ЦентрРус" со ссылкой в частности на появившееся накануне во "Вконтакте" сообщество поддержки политзека.

Как выяснилось, Фоменков был задержан еще 8 февраля оперативниками ФСБ и ЦПЭ. Ему вменены статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды), 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и предположительно 280 УК (публичные призывы к экстремизму). По предварительным данным, активисту вменяют публикацию во "Вконтакте" некоего видео, позже включенного в список экстремистских материалов, а также вовлечение в экстремистскую деятельность своего 17-летнего знакомого по имени Роман.

Фоменков заключен в орловский СИЗО-1. Защищает его адвокат по назначению. Группа поддержки ищет для активиста защитника по доверенности.

Дело ведет следователь городского отдела СКР Даниил Доронин. Несколько лет назад на Доронина было подано заявление с требованием привлечь его к ответственности по статье 292 УК (служебный подлог). Однако начальство чиновника в возбуждении дела отказало; обжалование отказа в судах в 2012 году завершилось безрезультатно.

Росфинмониторинг включил Фоменкова в список террористов и экстремистов. Доступ к ВК-странице активиста в России закрыт по требованию Генпрокуратуры от 20 февраля; между тем при попытке открыть аккаунт через анонимайзер выясняется, что администрация "Вконтакте" сама заблокировала его "за нарушение правил сайта".

Фоменков совмещает либеральные и националистические взгляды. Его окружение поддерживает блогера-националиста Вячеслава Мальцева, номера два в федеральном списке ПАРНАС на последних выборах в Госдуму. В ноябре Фоменков приезжал в Москву для участия в Русском марше. Будучи членом ПАРНАС, он заявил также об образовании собственной структуры - Правой политической организации "СмертЪ". С августа прошлого года активист вел на YouTube "Правый русский канал СмертЪ".

Оставить комментарий Обсудить
02.03.2017

новость Новости по теме
17.01.2017 Против поэта Бывшева возбуждено новое дело об экстремизме →
24.11.2016 Суд в Орле отказал в сносе памятника Ивану Грозному →
17.07.2013 В Орле прошли обыски по делу интернет-энциклопедии "Орлец" →
18.04.2013 В Орле нашист сломал нос правозащитнику →
Фото и Видео
28602
Play own
Марш против оккупации Крыма
28407
Play own
Майдан за Курбединова
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Министру юстиции США грозит отставка
Джефф Сешнс. Фото: Wikipedia
новость Связи Трампа с Москвой изучат
Конгресс США. Фото: house.gov
статья Шмон под нооскопом
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Захват украинских предприятий
Игорь Плотницкий и Александр Захарченко. Фото: dan-news.info
новость Марш против оккупации Крыма: ВИДЕО
На марше против оккупации Крыма, Киев. Фото Ирины Берлянд
статья Американский дурдом
РЕКЛАМА
Loading...
новость "Шариатский патруль" в Москве
Ислам Исмаилов (справа) делает внушение выпивающему рабочему. Кадр видео с youtube-канала "Алиф ТВ"
новость Цены на газ вырастут
Газовая конфорка. Фото с сайта yas.pl.ru
в блоге Искусство и осел
383
новость МК спасает Лебедева
Вячеслав Лебедев. Фото: vsrf.ru
новость "Пакет Яровой" обкатают в регионах
Сервер. Фото: ktelecom.by
новость ООН: хлор в Алеппо
Дым от хлора над районом Дахрет-Аввад, 22.11.2016. Фото: Aleppo Media Center
в блоге Служба во спасение
383
статья Вселенская смазь Трампа
Владимир Абаринов
новость Трамп выступил перед Конгрессом
Донадьд Трамп. Кадр CNN
новость Деньги РБК "Роснефть" не получит
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
новость "Сепаратизм" в Республике Алтай
Чойский райсуд Республики Алтай. Фото: cdep.ru
новость РПЦ выселяет институт
Здание ВНИРО. Фото: Google Maps
новость Молдавские подвиги ГРУ
Владимир Попов. Источник: pobjeda.net
новость Решение диссовета обжаловано
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru