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Активистка "Другой России" Таисия Осипова во вторник выйдет из ИК-5 в Тверской области. Об этом "Граням" сообщила адвокат Светлана Сидоркина. По ее словам, суд удовлетворил ходатайство Осиповой об условно-досрочном освобождении.

В ноябре 2010 года в ходе двухчасового обыска в доме Осиповой полицейские "обнаружили" пять свертков с героином. Свидетель Антон Мандрик, присутствовавший при обыске, на повторном разбирательстве по делу Осиповой в августе 2012 года подтвердил, что наркотики были подброшены. В "Другой России" настаивают, что дело Осиповой было сфабриковано для того, чтобы оказать давление на ее мужа - другоросса Сергея Фомченкова.

29 декабря 2011 года судья Заднепровского райсуда Смоленска Евгений Дворянчиков приговорил Осипову к 10 годам колонии по сфабрикованному обвинению в наркоторговле. Однако тогдашний президент Дмитрий Медведев назвал приговор слишком суровым, и позже Смоленский облсуд отменил его. 28 августа 2012 года Заднепровский райсуд, повторно рассмотрев дело, вновь признал Осипову виновной и приговорил ее к восьми годам общего режима. 7 ноября Смоленский облсуд оставил это решение без изменений. 28 февраля 2013 года тот же суд отклонил надзорную жалобу на приговор, поданную Сидоркиной.

Отбывать наказание Осипову доставили в ИК-5 Вышнего Волочка. На свободе у нее осталась маленькая дочь. В феврале 2013-го Осипову этапировали в больницу регионального УФСИН в Торжке в связи с сахарным диабетом, однако в середине апреля, фактически не проведя никакого лечения, вернули в колонию.

В августе 2013 года ЕСПЧ согласился на предложение России, обязавшейся выплатить Осиповой 4600 евро за бесчеловечные условия содержания в СИЗО-1 Смоленска в ноябре 2010 - августе 2011 года. Государство признало, что нарушило в отношении политзаключенной статью 3 Европейской конвенции, запрещающую пытки и иное унижение человеческого достоинства.

В сентябре того же года ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Осиповой на приговор. Политзаключенная настаивала, что Россия нарушила в ее отношении две статьи Европейской конвенции - 6-ю (право на справедливое судебное разбирательство) и 18-ю (пределы использования ограничений в отношении прав).

В сентябре 2015 года ходатайство защиты об отмене приговора Осиповой поддержала уполномоченный по правам человека Элла Памфилова.