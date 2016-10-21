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новость Для имама Магомеднаби Сильдинского просят пять лет колонии-поселения

21.10.2016
Магомеднаби Магомедов (Сильдинский). Фото: chernovik.net
Магомеднаби Магомедов (Сильдинский). Фото: chernovik.net
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В прениях сторон по делу хасавюртского салафитского имама Магомеднаби Магомедова (Сильдинского), обвиняемого в оправдании терроризма и экстремизме, прокурор запросил для подсудимого пять лет колонии-поселения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Приговор будет оглашен в понедельник, 24 октября. Начало заседания в 16 часов.

44-летнему Магомедову вменены часть 1 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание; от двух до пяти лет колонии), и часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды; до четырех лет). Имам заключен в СИЗО.

Слушания по делу продолжаются с 19 августа в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Председательствует в процессе судья Алексей Колесник; ведет ли он разбирательство единолично или во главе судейской коллегии, неизвестно.

По делу прошло около 10 заседаний. Информация о ходе судебного следствия в печать не поступала.

Вменяемую вину политзек не признает.

Магомедов был имамом Восточной мечети Хасавюрта и председателем городского Совета имамов. Согласно фабуле дела, в своей хутбе (пятничной проповеди) "Проблемы мусульман", произнесенной в Восточной мечети 5 февраля, клирик "публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании".

В действительности, однако, имам в своей проповеди подчеркнул недопустимость дальнейшего давления властей на салафитов и призвал верующих быть сплоченными и отстаивать свои права мирными средствами.

29 марта УФСБ по Дагестану открыло против Магомедова дело. Оперативники ЦПЭ схватили имама 8 апреля, когда он явился в полицию, чтобы заступиться за верующих, задержанных после пятничного богослужения. Магомедова доставили в Махачкалу, и на другой день Советский райсуд дагестанской столицы арестовал его. В дальнейшем срок содержания имама в СИЗО несколько раз продлевался.

Сразу же после ареста Магомедов подвергся пыткам в махачкалинском СИЗО-1. Целью было получить у имама признательные показания. Тем не менее политзек отказался свидетельствовать против себя, сославшись на статью 51 Конституции. После побоев арестованный сообщал, в частности, о боли в почках.

Председатель правления правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов расценил арест Магомедова как "сознательную провокацию, направленную на дестабилизацию ситуации в республике". Провозащитник отметил, что имам, являясь лидером умеренного салафитского сообщества Хасавюрта, "последовательно и публично выступал против насилия, против ухода молодых мусульман в лес или их отъезда на Ближний Восток" и тем самым "реально помогал сохранять жизни людей".

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21.10.2016

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