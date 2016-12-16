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Также: Политзеки, Россия, Белоруссия, Право, Политика, Европа, Общество, Мир | Персоны: Кирилл Силивончик

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Полицейские задержали политзека Силивончика сразу после выхода из колонии
16.12.2016
Кирилл Силивончик. Фото с личной страницы в соцсети
Кирилл Силивончик. Фото с личной страницы в соцсети
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Полицейские задержали гражданина Белоруссии Кирилла Силивончика сразу по выходе из ИК-14 в Нижегородской области, сообщает "ОВД-Инфо". Он отбыл двухлетний срок по обвинению в публичных призывах к терроризму за посты в соцсетях.

По данным активистки Екатерины Максимовой, полицейские отвезли Силивончика в центр временного содержания для иностранных граждан.

Позже "Нижегородский Политический красный крест" сообщил, что Сормовский районный суд вновь лишил Силивончика свободы "по неким миграционным "основаниям", поскольку Минюст России объявил его persona non grata".

Накануне белорусская правозащитница Ирина Халип заявила, что Силивончик сразу после освобождения намерен покинуть пределы России. "Осенью в ИК-14 Нижегородской области пришло распоряжение министерства юстиции России за подписью заместителя министра Алу Алханова о признании пребывания гражданина Силивончика К.В. на территории Российской Федерации нежелательным. А это значит, что у него после колонии два варианта, причем выбор делает не он: или на поезд по билету, купленному оперативниками, или в миграционную тюрьму до депортации. А решение о депортации может и затянуться: на носу новогодние праздники и долгие российские каникулы", - отметила Халип.

Силивончик обратился в белорусское консульство с просьбой посодействовать его отъезду на родину после освобождения, сообщила Халип. При этом политзаключенный подчеркнул, что деньги на билет у него есть. Однако дипломаты ответили ему, что средств "для оказания денежной помощи в данной ситуации" бюджетом не предусмотрено. Как отмечает Халип, за все время заключения консул посетил Силивончика только один раз.

"Ну ладно, лень идти в тюрьму, - пишет правозащитница. - Но хотя бы обращение гражданина до конца дочитать можно было, ребята-дипломаты? И понять, что он денег у вас не просит?"

Силивончик работал сисадмином на военном заводе в Нижнем Новгороде. 18 декабря 2014 года его задержали на рабочем месте и отправили в СИЗО, вменив часть 1 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание).

Как утверждалось, обвиняемый поместил на своей ВК-странице фото и тексты, в которых содержались призывы "убивать москалей", "вернуть Крым Украине" и пр.

Известно, что одним из эпизодов дела стала публикация Силивончиком изображения, на котором украинский солдат душит и рвет двуглавого орла, у которого вместо хвоста российский триколор. Также политзеку инкриминировали репост из ВК-сообщества "Крым - Украина", сделанный в апреле 2014 года. Репост сопровождался комментарием "Мало отхерачили москалей".

Силивончик признал вину и не стал искать адвоката по доверенности; его интересы представляла государственный защитник Юлия Баронец. 9 апреля 2015 года Московский окружной военный суд приговорил белоруса в двум годам лишения свободы. Приговор политзек не обжаловал.

Случай Силивончика получил огласку лишь после приговора. Помощь политзеку начали оказывать как белорусские, так и российские оппозиционеры, прежде всего нижегородцы.

В конце мая 2015-го "Наша ніва" передавала, что Силивончику в колонию не передают письма на белорусском языке. Корреспонденция возвращается с уведомлением о том, что переписка должна вестись на русском. МИД Белоруссии в ответ на запрос партии БНФ заверил, что внимательно следит за соблюдением прав Силивончика и не имеет сведений о том, что его права нарушаются.

В июле 2015-го сообщалось, что политзек вступил в конфликт со фсиновцами, причем другие осужденные его не поддержали. ИК-14 в Сухобезводном известна как пыточная.

16 сентября судья Семеновского райсуда Нижегородской области Владимир Есин отказал Силивончику в условно-досрочном освобождении.

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Список не дает возможности составить типовой портрет российского политзаключенного. Тут есть все возрастные категории - от несовершеннолетних до пенсионеров. Все категории социальные - от трактористов до госчиновников и банкиров. Все идейные направления - от либералов до русских националистов.

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