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Также: Совет Федерации, Дети, Право, Европа, Российско-американские отношения, Парламент, Общество, Мир, США, Россия, Политика | Персоны: Валентина Матвиенко, Татьяна Москалькова

новость Планы на наших детей

Матвиенко допустила отмену "антисиротского" закона
18.01.2017
Валентина Матвиенко. Фото: council.gov.ru
Валентина Матвиенко. Фото: council.gov.ru
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Россия готова к диалогу с США по закону о запрете усыновления американцами российских детей. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает Интерфакс. Она даже не исключила его отмену.

"Если Соединенные Штаты дадут гарантии того, что здоровье наших детей, жизнь, права наших детей будут гарантированны в Соединенных Штатах Америки, если они будут понимать, что необходимо сотрудничество с дипломатическими представителями, представителями власти России по контролю за тем, как живут наши дети, будет диалог, будет постоянно даваться информация, то все можно вернуть "на круги своя". Это не самоцель - держать этот закон", - сказала Матвиенко.

В то же время спикер СФ считает, что решение ЕСПЧ по "антисиротскому" закону имеет отдаленное отношение к праву. "Это решение далеко от права, в том числе международного права, потому что Соединенные Штаты Америки не являются частью Европейской Конвенции, они подписали Конвенцию ООН о защите детей, но ее так и не ратифицировали", - сказала Матвиенко.

Между тем уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала "взвешенным" решение ЕСПЧ. "С участием судьи от России в ЕСПЧ Дмитрием Дедовым обсудили очень взвешенное решение ЕСПЧ по делу о "законе Димы Яковлева", - написала она по итогам встречи с председателем ЕСПЧ Гвидо Раймонди.

Во вторник Европейский суд по правам человека признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США. Иски были поданы от имени 45 граждан США и 27 российских детей. В соответствии с вердиктом суда Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности 75 тысяч евро. Кроме того, российские власти также должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тысяч евро.

В исках отмечалось, что все заявители начали оформлять необходимые документы на усыновление с 2010 по 2012 год. Большинство американских семей получило подтверждения, что они подходят для усыновления и что детей невозможно передать в российские семьи. Заявители провели несколько дней в детских домах и встретились с детьми. Дети, как отмечается в материалах ЕСПЧ, успели привязаться к приемным семьям. Кроме того, в одном случае речь шла об усыновлении ребенка, брат которого уже жил в этой же приемной семье.

Из-за "закона Димы Яковлева" процесс усыновления был прерван, а попытки граждан США добиться результатов в российских судах не имели успеха.

В исках утверждалось, что меры российских властей нарушают статьи 3 (никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию), 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 14 (запрещение дискриминации) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В итоге суд признал только нарушение статей 14 и 8.

Россия намерена обжаловать решение ЕСПЧ, заявил замглавы Минюста Георгий Матюшкин. "Мы внимательно изучим это решение и, безусловно, будем его обжаловать в Большой палате", - сказал он.

"Закон Димы Яковлева" вступил в силу 1 января 2013 года. Документ, получивший неофициальное название в честь погибшего в 2008 году в США усыновленного ребенка, был принят в ответ на "акт Магнитского". 20 декабря 2012 года президент Владимир Путин заявил, что введение запрета - "эмоциональный, но адекватный ответ" на "закон Магнитского". "По данным социологических опросов, подавляющее большинство граждан негативно относятся к тому, что иностранцы усыновляют наших детей, - сказал Путин. - Нам нужно самим этим заниматься, стимулировать передачу сирот в семьи".

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18.01.2017

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