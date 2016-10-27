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Семейный кодекс следует дополнить новой нормой в части лишения родительских прав, расширив виды семейно-правой ответственности. Как передает ТАСС, об этом заявила зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

По ее словам, поправки, "выстраивающие меры семейно-правой ответственности в новой иерархии", уже подготовлены. "Это предупреждение о лишении родительских прав, ограничение родительских прав на некоторый срок и лишение родительских прав", - пояснила Мизулина.

Письменное предупреждение родителей является самой мягкой формой семейно-правовой ответственности. "Сегодня сразу ставится вопрос о лишении родительских прав, даже если нет весомых оснований", - сказала сенатор. В частности, в случае жалоб подростка на действия родителей, которые позже не подтверждаются.

Также предлагается скорректировать основания для лишения родительских прав и сроки действия лишения. "Мы предлагаем развести два понятия - ограничение и лишение прав", - подчеркнула парламентарий. "Полагаю, что такие болезни, как алкоголизм, которые поддаются лечению, не должны автоматически являться поводом для лишения прав, а только для ограничения", - пояснила сенатор.

В июне Мизулина внесла в Госдуму законопроект о декриминализации семейных побоев. Побои в отношении членов семьи и других близких лиц должны быть отнесены к административным правонарушениям, считает Мизулина.

"Принятая новая редакция статьи 116 убеждает нас в том, что поведение членов семьи, например, родителей, применивших к ребенку легкие воспитательные меры в виде шлепка, или конфликтующих супругов, является более общественно опасным, чем поведение постороннего человека, нанесшего побои на улице. За шлепок в семье можно получить до 2 лет и клеймо "уголовника" на всю жизнь, за побои на улице - штраф до 40 тысяч рублей. Такая ситуация недопустима! Необходимо править уголовный закон и убирать эти абсурдные положения", - заявила Мизулина.