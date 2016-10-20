О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror713.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.255747.html
Также: Украина, Европа, Россия, Мир, Война, История, Политика, Общество | Персоны: Андрей Парубий

новость Рада приняла польско-украинскую Декларацию памяти и солидарности

20.10.2016
Совместный парад Красной армии и Вермахта в Бресте, 22.09.1939. Фото: Bundesarchiv
Совместный парад Красной армии и Вермахта в Бресте, 22.09.1939. Фото: Bundesarchiv
Реклама

Верховная рада Украины приняла совместную украинско-польскую Декларацию памяти и солидарности. Об этом сообщается на сайте Рады. Документ поддержали 243 депутата.

Как передает "Укринформ", спикер Андрей Парубий сообщил, что в четверг этот документ должен быть вынесен на голосование в польском Сейме. По состоянию на 15 часов мск, однако, сообщений о принятии декларации Польшей не поступало.

Первоначально предполагалось, что заявление будет трехсторонним - декларацию также должен был принять литовский Сейм. Однако ранее в четверг стало известно, что голосование в парламенте Литвы не состоится, поскольку там лишь недавно избрали новый состав Сейма и депутаты к активной работе еще не приступили.

Как говорится в декларации, ее смысл - "почтить миллионы жертв, понесенных нашими народами во время Второй мировой войны, и осудить внешних агрессоров, пытавшихся уничтожить нашу независимость".

"Мы обращаем внимание на тот факт, что пакт Риббентропа - Молотова от 23 августа 1939 года, заключенный между двумя тоталитарными режимами - коммунистическим Советским Союзом и нацистской Германией, - привел к началу 1 сентября Второй мировой войны, вызванной агрессией Германии, к которой 17 сентября присоединился Советский Союз, - подчеркивается в документе. - Следствием этих событий была оккупация Польши Германией и Советским Союхом и массовые репрессии против наших народов. Эти события привели также до принятия в Ялте в 1945 году решений, начавших новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, который продолжался полвека".

Все это, заявляется в документе, стало возможным из-за "слабости международной реакции на эскалацию перед Второй мировой войной тоталитарных и шовинистических идеологий, отсутствия надлежащей реакции на нарушения агрессорами международного права, а также политики уступок".

"Обращаем внимание на то, - продолжают депутаты, - что осуществление Российской Федерацией агрессивной внешней политики, оккупация Крыма, поддержка и осуществление вооруженной интервенции на востоке Украины, нарушение основных норм международного права и договоров, подписанных с Украиной, невыполнение Кремлем договоренностей и ведение гибридной информационной войны представляют угрозу для мира и безопасности всей Европы".

В этой связи декларация призывает к сплоченности НАТО перед лицом новых угроз и к углублению сотрудничества альянса с Украиной, а также к поддержке стратегической цели этой страны - вступления ее в НАТО. "Мы призываем всех европейских партнеров продемонстрировать единство и международную солидарность и защищать объединенную Европу от внешней агрессии", - говорится в документе.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
20.10.2016

новость Новости по теме
01.09.2016 Приговор пермскому блогеру Лузгину за репост статьи об ОУН и УПА подтвержден →
22.07.2016 Сейм Польши объявил Волынскую трагедию 1943 года геноцидом →
13.07.2016 Захарова: Руководство Польши скатывается к разжиганию национальной ненависти →
26.06.2016 Савченко получила польскую награду имени Яна Карского →
02.05.2016 На журналиста Андрея Васильева донесли за слова о германо-советской войне →
19.01.2016 Польша передаст барельеф Черняховского российскому бизнесмену →
28.09.2015 Посол России в Польше отказался извиняться за свои слова о Второй мировой войне →
08.06.2015 В КПРФ предлагают давать до 10 лет за приравнивание коммунизма к нацизму →
Фото и Видео
27442
Play own
"Марш нации" в Киеве
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
27321
Play own
Погром в Сахаровском центре
27320
Play own
Память Бабьего Яра
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Страшная морда медведя
статья Путинская Россия и Запад
Александр Скобов. Courtesy photo
новость Россия согласилась на ОБСЕ в Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины. Фото: pravda.com.ua
статья Вместе против Путина: ВИДЕО
Флаги Сирии и Украины на акции в Париже. Фото: Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
новость Нормандская четверка в Берлине
Нормандская четверка на переговорах в Берлине, 19.10.2016. Фото: @dimsmirnov175
статья Патриот и злой Минфин
Илья Мильштейн
новость Дипломатов не пустят на выборы
Посольство России в Вашингтоне. Фото: loc.gov
новость МИД: Базы на Кубе не будет
Советская военная база на Кубе. Фото: dela.ru
новость Россию ждут 20 лет застоя
Минэкономразвития. Фото с сайта www.greenpeace.org
новость Украина запретит ввоз книг
Полка в российском книжном магазине. Фото: 112.international
в блоге Встреча с кумиром
383
новость Рогозин: Самолеты будем строить сами
Дмитрий Рогозин. Фото: gov.ru
новость Меркель пообещала новые санкции
Ангела Меркель. Фото: www.sueddeutsche.de
новость Банк РПЦ связали с Ислямовым
Ленур Ислямов. Фото: krymr.com
новость Бюджетников оставят без индексации
Белый дом. Фото: Википедия
статья Путинская кибервойна
Владимир Абаринов
в блоге Новости от Стомахина
311
новость В Праге пойман русский хакер
Прага. Фото greenwich-tour.ru
новость Асад за аннексию Крыма
Хадия Халяф Аббас. Фото: tasnimnews.com
новость Золотые парашюты едросов
Госдума. Фото Граней.Ру