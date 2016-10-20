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Верховная рада Украины приняла совместную украинско-польскую Декларацию памяти и солидарности. Об этом сообщается на сайте Рады. Документ поддержали 243 депутата.

Как передает "Укринформ", спикер Андрей Парубий сообщил, что в четверг этот документ должен быть вынесен на голосование в польском Сейме. По состоянию на 15 часов мск, однако, сообщений о принятии декларации Польшей не поступало.

Первоначально предполагалось, что заявление будет трехсторонним - декларацию также должен был принять литовский Сейм. Однако ранее в четверг стало известно, что голосование в парламенте Литвы не состоится, поскольку там лишь недавно избрали новый состав Сейма и депутаты к активной работе еще не приступили.

Как говорится в декларации, ее смысл - "почтить миллионы жертв, понесенных нашими народами во время Второй мировой войны, и осудить внешних агрессоров, пытавшихся уничтожить нашу независимость".

"Мы обращаем внимание на тот факт, что пакт Риббентропа - Молотова от 23 августа 1939 года, заключенный между двумя тоталитарными режимами - коммунистическим Советским Союзом и нацистской Германией, - привел к началу 1 сентября Второй мировой войны, вызванной агрессией Германии, к которой 17 сентября присоединился Советский Союз, - подчеркивается в документе. - Следствием этих событий была оккупация Польши Германией и Советским Союхом и массовые репрессии против наших народов. Эти события привели также до принятия в Ялте в 1945 году решений, начавших новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, который продолжался полвека".

Все это, заявляется в документе, стало возможным из-за "слабости международной реакции на эскалацию перед Второй мировой войной тоталитарных и шовинистических идеологий, отсутствия надлежащей реакции на нарушения агрессорами международного права, а также политики уступок".

"Обращаем внимание на то, - продолжают депутаты, - что осуществление Российской Федерацией агрессивной внешней политики, оккупация Крыма, поддержка и осуществление вооруженной интервенции на востоке Украины, нарушение основных норм международного права и договоров, подписанных с Украиной, невыполнение Кремлем договоренностей и ведение гибридной информационной войны представляют угрозу для мира и безопасности всей Европы".

В этой связи декларация призывает к сплоченности НАТО перед лицом новых угроз и к углублению сотрудничества альянса с Украиной, а также к поддержке стратегической цели этой страны - вступления ее в НАТО. "Мы призываем всех европейских партнеров продемонстрировать единство и международную солидарность и защищать объединенную Европу от внешней агрессии", - говорится в документе.