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Защита бывшего заместителя главкома Внутренних войск МВД генерал-лейтенанта Вячеслава Варчука обжаловала его арест по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Московского гарнизонного военного суда Светлану Лукьянову.

"В суд поступили две апелляционные жалобы от адвокатов, действующих в интересах Варчука, на постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметила Лукьянова. По ее словам, дата рассмотрения жалоб в апелляционной инстанции пока не назначена.

3 марта Варчкуа задержали. Спустя два дня Московский гарнизонный военный суд арестовал генерал-лейтенанта. Однако известно об этом стало только в понедельник. Официальных подтверждений информации об уголовном деле в отношении Варчука пока нет.

Ранее был арестован другой фигурант дела - заместитель Варчука полковник Александр Костин, занимавший должность замначальника финансового управления ВВ МВД. Ему также предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии.

По данным следствия, речь идет об откате, который Варчук и Костин получили между декабрем 2015 и февралем 2016 года от офицера управления связи главного командования ВВ по фамилии Гостев. Задержанный ранее Гостев рассказал на допросе, что передал Костину 10 миллионов рублей за содействие в выделении его управлению дополнительных 250 миллионов рублей. По его словам, Костин должен был передать деньги Варчуку.

"В настоящее время следствие устанавливает, кому и сколько из этих 10 миллионов рублей досталось в качестве взятки", - сообщил в пятницу собеседник Интерфакса.

Варчуку 54 года. С 2002 года он возглавлял финансовое управление главного командования ВВ, в 2010-м стал замглавкома ВВ по финансово-экономической работе - начальников финансового управления. После преобразования ВВ в Росгвардию занял нынешнюю должность. Имеет звание "Заслуженный экономист РФ".