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новость Начальник группы финансового обеспечения Росгвардии Варчук арестован по делу об откате

06.03.2017
Вячеслав Варчук. Фото: vvmvd.ru
Вячеслав Варчук. Фото: vvmvd.ru
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Московский гарнизонный военный суд арестовал начальника группы финансового обеспечения Росгвардии, бывшего замглавнокомандующего Внутренними войсками генерал-лейтенанта Вячеслава Варчука на два месяца по делу о взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее был арестован другой фигурант дела - полковник Александр Костин, который, по информации Life, также занимал командный пост в ВВ. Ему уже предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии.

Как следует из публикаций ТАСС и Life, речь идет об откате, который, по утверждению следствия, Варчук и Костин получили между декабрем 2015 и февралем 2016 года от офицера управления связи главного командования ВВ по фамилии Гостев. Задержанный ранее Гостев рассказал на допросе, что передал Костину 10 миллионов рублей за содействие в выделении его управлению дополнительных 250 миллионов рублей. По его словам, Костин должен был передать деньги Варчуку.

Варчуку 54 года. С 2002 года он возглавлял финансовое управление главного командования ВВ, в 2010-м стал замглавкома ВВ по финансово-экономической работе - начальников финансового управления. После преобразования ВВ в Росгвардию занял нынешнюю должность. Имеет звание "Заслуженный экономист РФ".

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06.03.2017

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