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новость Росгвардия займется выявлением угроз государственному строю

19.12.2016
Сергей Меликов. Фото: arms-expo.ru
Сергей Меликов. Фото: arms-expo.ru
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Разведка Росгвардии займется выявлением угроз государственному строю в России. Как передает Интерфакс, об этом сообщил первый заместитель главкома Росгвардии Сергей Меликов.

"Разведка войск национальной гвардии будет заниматься не только войсковыми способами вскрытия местонахождения незаконных вооруженных формирований или лидеров их бандгрупп, но и вскрытием таких угроз, которые могут повлечь глобальные риски для существования государственного строя", - отметил Меликов.

К числу таких рисков он отнес межрелигиозную неприязнь и межнациональную ненависть. "Где-то эти вещи могут нивелироваться, а где-то могут использоваться для того, чтобы создать условия, в результате которых будут подорваны государственные устои", - подчеркнул заместитель главкома.

При этом он заверил, что Росгвардия не собирается бороться с революционными движениями, но намерена пресекать любые действия, которые могут привести к массовым беспорядкам.

"Если вдруг мы будем видеть, что какое-то мероприятие, не важно общественно-политическое или спровоцированное агрессивными футбольными фанатами, или какими-то радикальными элементами, может привести к групповым нарушениям общественного порядка или перейти к массовым беспорядкам и эти действия могут создать угрозу для жизни и здоровья населения, конечно, Росгвардия будет эти действия пресекать", - подчеркнул Меликов.

Ранее глава управления Росгвардии в Алтайском крае Александр Мауль заявил, что войска национальной гвардии созданы для борьбы с "пятой колонной" и "революционными брожениями".

"Все вы смотрите телевизор, прекрасно видите, что творится, что есть такое понятие, как "пятая колонна", ряд так называемых общественных организаций, финансируемых из-за рубежа", - заявил глава управления.

"Необходима федеральная структура, которая могла бы сдерживать все революционные порывы. В одних руках собрали и сплотили структуры, которые изначально были нацелены на обеспечение охраны общественного порядка. Сейчас их собрали в единый кулак", - сказал Мауль.

Текст выступления на брифинге опубликовало ИА "Банкфакс", Позже заметка была удалена, однако она до сих пор доступна в кэше.

Закон о создании в России Национальной гвардии (Росгвардии) Владимир Путин подписал 3 июля. Документ, 5 апреля внесенный президентом в Госдуму, был принят ею 22 июня, а 29 июня - одобрен Советом Федерации.

Росгвардия создана на основе Внутренних войск МВД, которые выведены из структуры полицейского ведомства в подчинение отдельного органа исполнительной власти - Федеральной службы войск национальной гвардии. Кроме того, в состав Росгвардии включены полицейские спецподразделения, в том числе ОМОН и СОБР, а также ФГУП "Охрана". Общая численность солдат новой силовой структуры составит 350-400 тысяч человек.

Декларируемые задачи Росгвардии - "обеспечение режима территориальной целостности", в том числе участие в охране государственной границы, борьба с терроризмом, работа в чрезвычайных ситуациях, охрана спецобъектов. Также к компетенции спецслужбы отнесены контроль оборота оружия и работы частных охранных предприятий.

Директором Федеральной службы Росгвардии и главнокомандующим ее войсками назначен Виктор Золотов, в 2000-2013 годах являвшийся начальником личной охраны Путина.

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19.12.2016
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Крепостная элегия

Илья Мильштейн, 08.04.2016

Если внешний враг у ворот, а внутренний мечтает, заручившись голосами отдельных несознательных избирателей, проникнуть в Думу, то самое время создавать Национальную гвардию. Числом чуть ли не в полмиллиона голов, подчиненную непосредственно президенту, под началом богатейшего из его охранников. Вооруженную до зубов и способную буквально на все.


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