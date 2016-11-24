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В Назрани в бою с членами вооруженного подполья убиты двое спецназовцев ФСБ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Как ранее рассказал агентству неофициальный источник, один из спецназовцев погиб на месте событий, другой был доставлен с ранениями в больницу и умер уже там.

Также погибли оба участвовавших в бою моджахеда. По предварительным данным, это отец и сын Илиевы.

Среди гражданских лиц пострадавших, как утверждается, нет.

В 6:30 утра в четверг в ряде кварталов Назрани был введен режим контртеррористической операции. По информации РИА "Новости", моджахеды были блокированы в частном доме на улице Абадиева. На требование сдаться они ответили отказом.