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новость В Нижнем Новгороде при задержании убиты двое подозреваемых в терроризме

23.10.2016
Спецоперация в Нижнем Новгороде. Фото: vk.com/tsvetynn
Спецоперация в Нижнем Новгороде. Фото: vk.com/tsvetynn
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В Нижнем Новгороде в ходе оперативных мероприятий силовики застрелили двоих человек, подозреваемых в приготовлении к преступлению. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"Сегодня на территории жилого комплекса "Цветы" в ходе оперативных мероприятий трое мужчин, находившихся в белой автомашине "Дэу Нексия", оказали вооруженное сопротивление. В результате двое из них были ликвидированы, один задержан", - сообщил источник. По его словам, мужчины могут быть причастны к приготовлению к преступлению террористической направленности. На месте работают региональные службы ФСБ, МВД, а также МЧС.

В ходе спецоперации были контужены двое сотрудников Специального отряда быстрого реагирования. "Сотрудников контузило в результате взрыва, они доставлены в больницу", - сообщил источник в нижегородской полиции. По его словам, силовым структурам стало известно о местонахождении участников незаконных вооруженных формирований, после чего было принято решение о проведении спецоперации.

Также сообщается, что спецслужбы обезвредили подозрительный предмет, предположительно взрывное устройство. "Робот-сапер разрушил подозрительный предмет, который находился в машине", - сказал источник ТАСС.

В воскресенье жилой комплекс "Цветы" был оцеплен полицией. Жителям запретили выходить из домов и предложили сохранять спокойствие.

"До окончания неотложных следственных действий наших комментариев не будет, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области. - Позже планируем официальный пресс-релиз".

17 августа Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Петербурге в жилом доме сотрудники ФСБ убили четверых участников исламистского подполья на Северном Кавказе. Как утверждалось, "участники незаконных вооруженных формирований" открыли стрельбу при попытке задержания и погибли от ответного огня.

В НАК заявили, что трое из четырех убитых были лидерами исламистов. Это 30-летний Залим (Зелим) Шебзухов, 25-летний Астемир Шериев и 34-летний Вячеслав Ныров. Также НАК распространил видео с оружием, которое, как утверждается, нашли в квартире исламистов. На записи представлены два автомата Калашникова и рожки к ним, два пистолета Макарова, около пяти гранат, в том числе с вынутыми запалами, и два разгрузочных пояса.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
23.10.2016

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