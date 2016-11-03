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Также: Спецслужбы, Полиция, Право, Россия, Общество | Персоны: Иван Павлов, Евгений Смирнов

новость Адвоката Павлова и его подругу преследовали силовики

03.11.2016
Иван Павлов в Верховном суде. Фото с личной ФБ-страницы
Иван Павлов в Верховном суде. Фото с личной ФБ-страницы
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Адвоката Ивана Павлова, лидера "Команды 29", и его невесту Екатерину Глухову, советницу генконсульства Норвегии в Петербурге, преследовали силовики. Об этом адвокат сообщил на своей ФБ-странице.

Петербуржец Павлов по работе находится в Москве. В четверг утром Глухова должна была прилететь в столицу; вместе с женихом они собирались отправиться на выходные в Тбилиси. Однако при посадке на самолет в аэропорту Пулково Глухову задержали. Силовики заявили, что подозревают ее в перевозке наркотиков.

В аэропорт выехал коллега Павлова Евгений Смирнов. Он заявил, что намерен присутствовать при досмотре чемодана Глуховой. Юриста, заметил Павлов, "пытались силой вытолкать из кабинета, но потом постеснялись понятых". В итоге досмотр прошел в присутствии Смирнова. Ничего запрещенного у Глуховой не обнаружили; после оформления протокола досмотра ее отпустили.

Между тем в Москве Павлов обнаружил за собой слежку. Адвокат намеревался вылететь в Петербург для помощи невесте, однако перед посадкой в Шереметьеве узнал, что ситуация разрешилась, и решил дождаться Глухову в столице. "Стал выходить из аэропорта и заметил, как трое неприметных граждан выходят вместе со мной, - написал адвокат. - Сейчас с одним из них сижу в одном вагоне аэроэкспресса. Двое других, вероятно, сидят в соседнем вагоне".

"Не удивлюсь, если они еще что-то приготовили, чтобы не дать мне завтра в кругу друзей в Тбилиси отведать хинкали и выпить кахетинского", - заключил Павлов.

Глухова в комментарии заметила: "У нас с Женей (Евгением Смирновым. - Ред.) тоже был попутчик, когда мы поехали перекусить. Зашел следом за нами, сел за соседний столик и заказал чай. Когда мы стали расплачиваться, он тоже засуетился со счетом".

Однако по состоянию на 17 часов никаких эксцессов не последовало.

Павлов - адвокат нескольких фигурантов "шпионских" дел. Кроме того, он является защитником директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Также, по некоторым данным, Павлов пытается войти в дело "украинского диверсанта" Андрея Захтея.

Коллеги адвоката по "Команде 29" участвуют в других громких разбирательствах. В частности, они представляют интересы Людмилы Савчук, которая выиграла гражданский иск к "фабрике троллей", а теперь добивается возбуждения уголовного дела против ее руководства.

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03.11.2016

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