О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Election/m.261935.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Election/m.261935.html
Также: Выборы, Регионы, Партии, Политика, Россия | Персоны: Евгений Ройзман

новость "Яблоко" выдвинуло Ройзмана на выборы губернатора Свердловской области

21.06.2017
Евгений Ройзман. Кадр видео с личного youtube-канала
Евгений Ройзман. Кадр видео с личного youtube-канала
Реклама

Федеральное бюро партии "Яблоко" выдвинуло мэра Екатеринбурга Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области. Об этом сообщает Интерфакс.

За выдвижение Розймана проголосовали девять из десяти членов федерального бюро. В качестве альтернативы предлагалось выдвинуть свердловского предпринимателя Сергея Тюрикова, баллотировавшегося от "Яблока" в Госдуму" в 2016 году. За него проголосовал только один член бюро.

На собрание пришли представители ЦИК и избиркома Свердловской области. Первоначально его хотели провести 19 июня, однако позднее перенесли, потому что согласно избирательному кодексу региона областную комиссию нужно оповещать о выдвижении кандидата не позднее чем за три дня, если собрание по выдвижению проходит в другом субъекте федерации.

"Яблоко" должно было выдвинуть Ройзмана еще 17 июня на региональной конференции партии. Однако за час до начала конференции глава свердловского отделения партии Юрий Переверзев и еще девять делегатов объявили о выходе из партии в знак протеста против "навязанной им кандидатуры". После этого конференция оказалась сорвана из-за отсутствия кворума.

На другой день Ройзмана выдвинуло местное отделение ПАРНАСа. В партии пояснили, что приняли такое решение в качестве запасного варианта для мэра на случай, если у него возникнут сложности с выдвижением от "Яблока".

Впервые о намерении участвовать в губернаторских выборах Ройзман заявил 16 мая.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования 10 сентября. В них примет участие досрочно ушедший в отставку действующий глава региона Евгений Куйвашев.

В сентябре прошлого гора беспартийный Ройзман публично поддержал "Яблоко" на выборах в Госдуму.

Оставить комментарий Обсудить
21.06.2017
новость Новости по теме
18.06.2017 ПАРНАС выдвинула Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области →
17.06.2017 В Екатеринбурге сорвана конференция "Яблока" по выдвижению кандидатуры Ройзмана →
16.05.2017 Ройзман выдвинется в губернаторы Свердловской области от "Яблока" →
17.04.2017 Путин назначил Куйвашева врио губернатора Свердловской области →
Фото и Видео
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
27198
Play own
Российские выборы в Киеве
24870
Play own
Касьянов и Навальный идут в Думу
24029
Play own
Апелляция Пивоварова
Реклама
Наши спонсоры
Avatar 34x34
12694
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Лавров и девочка Лиза
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Приказ о кибератаках отдал Путин
Джей Джонсон. Фото: dhs.gov
новость Трамп встретился с Порошенко
Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: facebook.com/petroporoshenko
новость Видеофэйк от Путина
Кадр видео, показанного Путиным Оливеру Стоуну
новость Бахолдину вменяют экстремизм
Денис Бахолдин у российского посольства в Киеве, январь 2017. Фото Елены Глушко
статья Странная магия Навального
РЕКЛАМА
Loading...
новость Русские убийства в Британии
Александр Литвиненко в больнице. Фото Wikipedia
новость "Новая": Кадыров, сдай Геремеева
Руслан Геремеев и его племянник Артур. Фото из дела об убийстве Бориса Немцова
новость Доллар превысил 60 рублей
Пункт обмена валюты. Фото: mirsovetov.ru
новость Имущество чиновников покрылось тайной
Эмблема Федеральной службы охраны. Фото: Наградной.ру
новость Бой при Улус-Керте: новое дело
После боя под Улус-Кертом. Фото: warchechnya.ru
новость Истребитель НАТО подлетел к Шойгу
Истребитель F-16. Фото с сайта public.andrews.amc.af.mil
статья Сезон охоты на Путина
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
в блоге Смена Караулова
383
новость "Шалтай-Болтай" и задания ФСБ
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
новость Нападение на патруль ОБСЕ
Патруль ОБСЕ на востоке Украины. Фото: osce.org
новость Контратака активистов на РКН
Владислав Здольников. Кадр "Навальный LIVE"
новость Санкции против ЧВК Вагнера
Дмитрий Уткин (Вагнер) на приеме в Кремле. Кадр Первого канала
статья Полусистемный Ройзман
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Станем достойны Путина
383