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новость Правительство внесло в Госдуму законопроект о лишении регионов полномочий

04.08.2017
Белый дом. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Белый дом. Фото Д.Борко/Грани.Ру
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Правительство внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий "универсальные основания" для изъятия переданных регионам федеральных полномочий. Об этом сообщается на сайте правительства.

Документом предусматривается, в частности, что переданные полномочия могут быть изъяты не только в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, но и "для реализации мероприятий по обороне страны и безопасности государства, международных и общенациональных мероприятий".

Кроме того, полномочия могут изыматься, ели региональные власти не могут их исполнять "в связи со стихийным бедствием, катастрофой или другой чрезвычайной ситуацией".

Также предусмотрен переход полномочий, если их исполнение дублируется в регионе федеральными органами исполнительной власти. Последняя мера должна "обеспечить сокращение расходов на финансирование таких полномочий".

В случае изъятия полномочий регионы должны будут вернуть остатки субвенций и имущества, переданных для их исполнения.

В сентябре сообщалось, что разрабатываемом правительством документе "Основы государственной политики регионального развития до 2025 года" предлагается сократить расходы на субсидии и иные межбюджетные трансферты регионам. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сохраняются на уровне 2016 года. В этом году региональные бюджеты фактически заморожены по расходам - прибавка составила лишь полпроцента.

Кроме того, правительство предложило в течение трех лет перераспределять часть региональных сборов налога на прибыль в пользу наименее обеспеченных субъектов федерации, чтобы сократить разрыв в уровне жизни между регионами.

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04.08.2017
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