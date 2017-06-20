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новость Счетная палата выявила неэффективное использование денег в Крыму

20.06.2017
Карта Крыма
Карта Крыма
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Счетная палата выявила неэффективное использование бюджетных средств при реализации федеральной программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года, сообщает "Коммерсант". Результат проверки направлен вице-премьеру Дмитрию Козаку.

В СП зафиксировали низкий уровень освоения выделенных на программу средств. В 2015 году он составил 23,6 процента, в прошлом году - 63 процента. Кроме того, отмечается слабое привлечение средств из внебюджетных источников. В 2015 году этот показать составил 6 процентов, в 2016-ом - всего 2,6.

Председатель СП Татьяна Голикова в своем письме называет одной из причин таких показателей "отсутствие эффективной системы управления" федеральной программой. Создание такой системы возложено на дирекцию по реализации программы, которую возглавляет Андрей Никитченко). Однако, по данным издания, в документах, регулирующих деятельность организации, функции по управлению программой не установлены.

"Обращают на себя внимание диспропорции в организационно-штатной структуре дирекции, а также значительный объем средств, направленных на выплаты ее сотрудникам, - 84,9 млн рублей, или 78,6 процента", - отмечает Голикова.

Задолженность по уплате налогов в бюджет Крыма на 1 января 2017 года составила 665,9 миллиона рублей, установили в СП. Это в 3,6 раза больше, чем годом ранее.

Помимо этого, Счетная палата зафиксировала на полуострове отставание от плана в строительстве по 188 объектам из 448. Как указано в письме, в Крыму работа информационных систем не отвечает требованиям в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Голикова предложила поручить Минэкономразвития предпринять шаги для повышения эффективности программы, а также "обратить внимание" на объем средств, которые направляют на оплату работы сотрудников дирекции. Глава Крыма Сергей Аксенов на заседании правительства региона признал, что существует ряд проблем с освоением средств по линии федеральной целевой программы . Однако он подчеркнул, что "ничего криминального там нет". "Проблемы с освоением средств и дисциплиной подрядчиков есть, и мы эти вопросы не сглаживаем, более самокритично, чем мы, никто не работает", - сказал Аксенов.

Со времени аннексии Крыма, по данным РБК, затраты федерального бюджета на полуостров составили не менее 470 миллиардов рублей. Эта сумма складывается из объема федеральных трансфертов бюджетам Крыма и Севастополя и финансирование. Затраты в 1,6 раза превосходит валовой региональный продукт полуострова по данным за 2015 год - 286 миллиардов.

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20.06.2017
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