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новость На должность постпреда России в ООН выдвинут замглавы МИДа Небензя

25.05.2017
Василий Небензя. Фото: council.gov.ru
Василий Небензя. Фото: council.gov.ru
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На должность постпреда России в ООН Министерство иностранных дел выдвинуло замминистра Василия Небензю. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно закону дипломатических представителей России в иностранных государствах и международных организациях назначает президент после консультаций с комитетами Госдумы и Совфеда по иностранным делам.

В четверг профильный комитет Госдумы одобрил кандидатуру Небензи. Заседание в Совфеде должно пройти 29 мая.

Небензе 55 лет, он родился в семье второго секретаря Волгоградского обкома КПСС Алексея Небензи, в дальнейшем занимавшего пост зампреда Госкомиздата СССР. В 1983 году окончил МГИМО. В 1988-1990-м - атташе посольства СССР в Таиланде, далее занимал должности в различных управлениях и департаментах МИД СССР - России. В 1996-2000 годах работал в постпредстве в ООН советником и старшим советником. В 2006-2011-м - зампостпреда при ВТО, в 2011-2012-м - зампостпреда при отделении ООН и других международных организаций в Женеве. Пост замминистра занимает с июня 2013 года.

В декабре 2014 года Небензя заявил: "Странами правят не политические лидеры, а какие-то бесцветные менеджеры, нанятые на работу на 4-5-летний срок... Неслучайно наш президент в лидерах общемировых рейтингов. Где в западном мире ему ровня? Не вижу ни одного".

В ноябре 2015-го выяснилось, что ряд российских дипломатов, в том числе Небензя, в 2008-м и далее каждый год с 2010-го читали в ООН одну и ту же речь, внося в нее лишь минимальные коррективы. Однако официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что такая практика "являет​ся нормальной, так как речь идет об официально согласованной позиции".

Прежний постпред в ООН Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке. В Совбезе ООН Чуркин неоднократно пользовался правом вето. В частности, он заблокировал ряд резолюций относительно урегулирования в Сирии и на Украине, а также резолюцию об образовании международного трибунала для расследования катастрофы малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом.

После смерти Чуркина исполнять его обязанности назначили первого зампостпреда Петра Ильичева.

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