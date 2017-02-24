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Исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН назначен Петр Ильичев. Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.
Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе предполагал, что исполнять обязанности постпреда после смерти Виталия Чуркина будет Ильичев, но назначен на эту должность будет кто-то другой.
Ильичев занимал должность первого заместителя российского постпреда Виталия Чуркина. Будущий дипломат родился в Московской области в 1966 году. Окончил МГИМО. Владеет английским и французским языками. Работал в посольстве СССР на Маврикии, посольствах России в Кении и США.
В центральном аппарате МИДа занимал должности в Департаменте Африки и Департаменте международных организаций. С 2012 года работал в постпредстве России при ООН.
Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Его тело доставлено в Россию. В пятницу в Москве прошли траурные мероприятия. Дипломата похоронят на Троекуровском кладбище.
Я не испытываю никакого торжества по поводу смерти Виталия Чуркина - это дикое чувство. И не испытываю никакой особой горечи. Я испытываю творческий интерес - то, что и должен испытывать журналист, когда подводит итоги жизни публичной фигуры. И итоги эти должны быть подведены со всей точностью - добрые дела, успехи, ошибки, поражения, преступления.