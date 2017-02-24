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Также: Россия, Мир, Политика | Персоны: Виталий Чуркин

новость Исполняющим обязанности постпреда России при ООН назначен Петр Ильичев

24.02.2017
Петр Ильичев. Фото: rusevik.ru
Петр Ильичев. Фото: rusevik.ru
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Исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН назначен Петр Ильичев. Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе предполагал, что исполнять обязанности постпреда после смерти Виталия Чуркина будет Ильичев, но назначен на эту должность будет кто-то другой.

Ильичев занимал должность первого заместителя российского постпреда Виталия Чуркина. Будущий дипломат родился в Московской области в 1966 году. Окончил МГИМО. Владеет английским и французским языками. Работал в посольстве СССР на Маврикии, посольствах России в Кении и США.

В центральном аппарате МИДа занимал должности в Департаменте Африки и Департаменте международных организаций. С 2012 года работал в постпредстве России при ООН.

Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Его тело доставлено в Россию. В пятницу в Москве прошли траурные мероприятия. Дипломата похоронят на Троекуровском кладбище.

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24.02.2017
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Некроложная гуманность

Виталий Портников, 22.02.2017

Я не испытываю никакого торжества по поводу смерти Виталия Чуркина - это дикое чувство. И не испытываю никакой особой горечи. Я испытываю творческий интерес - то, что и должен испытывать журналист, когда подводит итоги жизни публичной фигуры. И итоги эти должны быть подведены со всей точностью - добрые дела, успехи, ошибки, поражения, преступления.

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