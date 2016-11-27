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Также: Правительство, Культура, Наука, История, Россия, Общество, Политика | Персоны: Владимир Мединский

новость Мединский: Кто не верит в историю панфиловцев, будет гореть в аду

27.11.2016
Владимир Мединский. Фото: scandaly.ru
Владимир Мединский. Фото: scandaly.ru
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Те, кто подвергает сомнению подлинность истории "28 героев-панфиловцев", будут гореть в аду, заявил глава Минкульта Владимир Мединский. Слова чиновника, сказанные в субботу в подмосковном селе Петрищево на церемонии по случаю 75-летия казни Зои Космодемьянской, передает "Медуза" со ссылкой на Интерфакс. На сайте агентства в воскресенье утром соответствующую публикацию найти не удалось, однако днем раньше помимо "Медузы" на нее сослались и иные издания.

"Ставить их подвиг под сомнение, что-то там искать под лупой, считать, 28 или 38, - это поступать точно так же, как поступил этот полицай, который сдал ее (Космодемьянскую. - Ред.) фашистам, - заявил Мединский. - Немцы 30 серебряников (так!) сэкономили - как известно, они наградили его бутылкой самогона за это. Да горит он в аду! Как будут гореть те, кто ставит под сомнение, копается и пытается опровергнуть подвиг наших предков".

Космодемьянская, заявил чиновник, - "святая, такая же святая, как 28 героев-панфиловцев, как сотни и тысячи наших предков, отдавших свою жизнь и принявших страшную гибель за наши жизни". "Относиться к их жизням можно только как к житиям святых", - подчеркнул глава Минкульта.

Житель Петрищева Степан Свиридов задержал Космодемьянскую, когда она пыталась поджечь его сарай, и передал немцам. С ними он начал сотрудничать после первого поджога, совершенного партизанкой в селе.

В начале октября Мединский обозвал "мразями кончеными" людей, обсуждающих подлинность истории панфиловцев.

В июле 2015 года Государственный архив Российской Федерации поместил на своем сайте оцифрованный доклад "О 28 панфиловцах", подготовленный в 1948-м Главной военной прокуратурой СССР. В нем доказывается, что история 28 бойцов дивизии Панфилова, якобы остановивших ценой собственной жизни германскую танковую атаку под Москвой в ноябре 1941-го, была газетной выдумкой. Директор Госархива Сергей Мироненко назвал историю "героев-панфиловцев" мифом.

После этого Мединский пригрозил Мироненко увольнением. "Есть вопрос того, чем работники архивов должны заниматься", - заявил глава Минкульта. Директор архива, заметил он, - "это не писатель, не журналист, не борец с историческим фальсификациями".

В марте нынешнего года Мироненко сняли с должности директора - как утверждалось, по его собственному желанию.

В июне Мединский заявил, что борьба с фальсификацией истории России по-прежнему актуальна, так как это "борьба за человеческие души".

Между тем на днях стало известно, что диссертационный совет истфака МГУ в ближайшие два месяца изучит докторскую диссертацию Мединского. По итогам разбирательства чиновник может быть лишен степени доктора исторических наук. Ранее указывалось на грубейшие методологические и фактологические ошибки в работе Мединского, а также на то, что в библиографии диссертации присутствуют фрагменты библиографий чужих исследований.

Одним из членов диссовета истфака является Мироненко.

Комментарии 37 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
27.11.2016

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