Реклама

В России появятся казачьи кибердружины, которые будут защищать российский сегмент интернета от "опасного контента". Об этом сообщает пресс-служба Лиги безопасного интернета.

"Лига безопасного интернета и Московский государственный университет технологий и управления имени Разумовского (Первый казачий университет) заключили соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении. Главной целью сотрудничества станет совместная борьба с запрещенным контентом в сети, создание казачьих кибердружин, а также просвещение детей, подростков и их родителей в вопросах информационной безопасности.

"Казаки всегда были не только на страже границ России, но первыми решали самые важные задачи, встававшие перед нашим государством. Мы надеемся на серьезное вовлечение казачьей молодежи в дело создания безопасного и экологичного информационного пространства. Юные казаки должны защищать рубежи нашей Родины не только на земле, но и в киберпространстве. Привлечение юных казаков к нашей деятельности и деятельности нашей "Кибердружины" будет большим подспорьем в создании безопасного информационного пространства и в отстаивании интересов нашей страны в киберпространстве", - заявил директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов.

Лига безопасного интернета создана в 2011 году. Учредителем ЛБИ стал благотворительный фонд Святителя Василия Великого во главе со скандально известным "православным предпринимателем" Константином Малофеевым. В попечительский совет Лиги входят глава Центра информационной безопасности ФСБ Андрей Герасимов, глава синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда, член СФ Елена Мизулина, представители МВД, Следственного комитета и крупнейших операторов связи. Лига создает кибердружины для борьбы с запрещенным контентом.

Одной из инициатив ЛБИ было введение "черных" и "белых" списков сайтов, по которым должна вестись фильтрация контента. Минкомсвязи выступило против этой инициативы. Глава ведомства Николай Никифоров заявил, что цензурный механизм нарушает права абонентов и противоречит закону.