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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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новость В Краснодаре арестованная на 14 суток сторонница "Артподготовки" держит голодовку

22.06.2017
Наталья Кудеева. Фото с личной ВК-страницы
Наталья Кудеева. Фото с личной ВК-страницы
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В Краснодаре второй день держит голодовку арестованная на 14 суток Наталья Кудеева (Смирнова), сторонница движения "Артподготовка" политика-националиста Вячеслава Мальцева и координатор протестных прогулок. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на соратника Мальцева Сергея Окунева.

Между со среды состояние здоровья Кудеевой ухудшилось. Как рассказал питерский активист "Новой оппозиции" Александр Расторгуев, она "плохо себя чувствует и с трудом говорит". Это заметила пришедшая посетить активистку дочь Кудеевой.

По словам дочери Кудеевой, полицейские отказывались вызвать активистке скорую. В спецприемник также приехал ее адвокат.

Как уточнил Расторгуев в беседе с "Росбалтом", у Кудеевой "по всем признакам инсульт".

20 июня Ленинский райсуд Краснодара арестовал Кудееву, признав виновной по части 1 статьи 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской атрибутики). Поводом к преследованию стала некая картинка с запрещенной символикой, размещенная на страничке Кудеевой во "Вконтакте". Соратники активистки считают, что ее учетная запись в соцсети была взломана хакерами.

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22.06.2017
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