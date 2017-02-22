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В 2016 году в России усилилось давление на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний. Об этом говорится в ежегодном докладе "Права человека в мире" международной правозащитной организации Amnesty International.

"Власти чрезмерно часто пользовались антиэкстремистским законодательством, тем самым нарушая право на свободу выражения мнений", - отмечается в документе.

Кроме того, были приняты новые законы, ограничивающие свободы, в частности, "пакет Яровой". "Мы отмечаем, что поправки, внесенные в антиэкстремистское законодательство, во многом противоречат тем обязательствам, которые на себя взяла Российская Федерация в рамках международного права", - заявил глава представительства Amnesty International в России Сергей Никитин.

В 2016 году в реестр "иностранных агентов" были внесены десятки независимых правозащитных, экологических, женских и социально ориентированных некоммерческих организаций, отмечают в AI. В их числе - Международное общество "Мемориал", "одна из ведущих некоммерческих организаций Российской Федерации, которая имеет давнюю историю", подчеркивается в докладе.

Кроме того, в докладе говорится о "повсеместном и систематическом применении пыток и жестокого обращения" в местах содержания под стражей в России. Также обращается внимание на проблему неоказания надлежащей медицинской помощи заключенным.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут согласиться с выводами в отношении России, которые содержатся в докладе Amnesty International. "Это регулярно выпускаемые документы, мы во многом, как правило, не соглашаемся, в данном случае мы не согласны и с такими выводами, которые сделаны", - сказал Песков.

Amnesty International была основана в Великобритании в 1961 году. Организация ставит своей целью "предпринимать исследования и действия, направленные на предупреждение и прекращение нарушений прав на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от дискриминации в контексте своей работы по продвижению прав человека".

Организация насчитывает около семи миллионов сторонников по всему миру, включая более двух миллионов членов и более пяти миллионов активистов. За свою работу Amnesty International удостоена Нобелевской премии мира, а также премии ООН в области прав человека.