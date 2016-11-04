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новость Федотов: Офис Amnesty International в Москве в скором времени возобновит работу

04.11.2016
Дверь офиса Amnesty International в Москве. Фото: AI
Дверь офиса Amnesty International в Москве. Фото: AI
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Московский офис международной неправительственной организации Amnesty International в скором времени возобновит работу. Как передает Reuters, об этом заявил глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

По его словам, вопрос обсуждался на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Договор аренды полностью восстановлен. Они смогут вернуться в офис в ближайшее время. Путин проинформирован об этом", - сказал глава СПЧ.

По словам директора международных европейских программ Amnesty International Джона Дальхузена, организация уже связалась с руководителем департамента городского имущества Москвы Владимиром Ефимовым. Чиновник предложил руководителям московского подразделения организации встретиться 7 ноября. Ефимов пояснил, что опечатать офис могли из-за "путаницы".

2 ноября офис Amnesty International в Москве опечатали. Сотрудники департамента госимущества выломали замки, вставив на их место новые, лишив работников AI доступа к компьютерам и личным вещам. Перед этим в офис не приходило каких-либо предупреждающих бумаг или уведомлений, не было и телефонных звонков. Amnesty арендовала офис в столице больше двадцати лет и все эти годы исправно оплачивала аренду помещения.

Позже в пресс-службе департамента имущества сообщили, что офис был предоставлен Amnesty International по договору аренды. Его срок истек в январе 2008 года и был продлен при условии, что одна из сторон вправе отказаться от договора, предупредив другую за три месяца. В департаменте заявляют, что "в связи с существенными нарушениями условий по оплате аренды" арендатора попросили погасить задолженность в течение месяца и предупредили, что в случае отказа через три месяца договор расторгнут.

"Данная претензия недобросовестным арендатором была проигнорирована. Вследствие чего Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве внесена запись в ЕГРП о прекращении договора. В связи с чем помещение было закрыто и опечатано. Для вывоза имущества организации необходимо в течение двух недель направить официальное обращение в департамент городского имущества", - отметили в пресс-службе.

После этого Amnesty International произвела финансовую сверку документов об оплате аренды офиса, выяснив, что организация своевременно выплачивала арендную плату и не имела задолженностей перед департаментом.

Amnesty International была основана в Великобритании в 1961 году. Организация ставит своей целью "предпринимать исследования и действия, направленные на предупреждение и прекращение нарушений прав на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от дискриминации в контексте своей работы по продвижению прав человека".

Организация насчитывает около семи миллионов сторонников по всему миру, включая более двух миллионов членов и более пяти миллионов активистов. За свою работу Amnesty International удостоена Нобелевской премии мира, а также премии ООН в области прав человека.

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04.11.2016

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