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Также: Происшествия, Оружие, Война | Персоны: Владимир Путин, Сергей Шойгу

новость Удар исподтишка

Власти утаили информацию о ранении двоих журналистов на учениях "Запад-2017"
19.09.2017
Инцидент на полигоне "Лужский". Кадр видеозаписи
Инцидент на полигоне "Лужский". Кадр видеозаписи
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Рядом с полигоном "Лужский" под Петербургом во время учений "Запад-2017" вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, сообщает 66.Ru. Двое журналистов получили тяжелые ранения. Официально об инциденте не сообщалось.

По словам осведомленного источника издания, произошел непроизвольный пуск ракет класса "воздух-земля" с одного из вертолетов Ка-52. "Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты", - рассказал источник.

В понедельник полигон "Лужский" посетили президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Когда именно он произошел инцидент, неизвестно. Видео происшествия было опубликовано в понедельник. Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что 17 сентября "экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха".

ЧП на полигоне Лужский:

Учения "Запад-2017" начались 14 сентября. Это крупнейшие маневры России у границ стран - членов НАТО за последние четыре года. Как утверждает Минобороны, в них участвуют свыше 12,7 тысячи военных: около 7,2 тысячи российских и около 5,5 тысячи белорусских. Между тем глава МИД Литвы Линус Линкявичюс назвал эти данные неправдоподобными, пояснив, что, по его сведениям, в Белоруссию переброшено не меньше 30 тысяч российских военных, а также 4 тысячи систем, способных нести ядерное оружие. Между тем министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен называла еще бóльшую численность российских военных, привлеченных к учениям, - 100 тысяч человек.

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон назвал целью российско-белорусских маневров провоцирование Запада и проверку обороны стран НАТО, а президент Украины Петр Порошенко расценил учения как один из этапов подготовки Москвы к "наступательной войне континентального масштаба". Линкявичюс призывал Москву отменить учения.

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19.09.2017
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