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Акция "Клоуны за войну!" на крейсере "Аврора". Фото Александра Рабулова

В Петербурге на крейсере "Аврора" группа "клоунов-милитаристов" провела сатирическую акцию "Клоуны за войну!" с требованием увеличить военный бюджет. Об этом "Граням" сообщили участники акции.

Семь человек в клоунском гриме и париках развернули плакаты "Нам нужны враги", "Не служил - не клоун", "Клоунское государство", "Даешь ахулиард денег на устрашение воображаемых врагов" и другие.

"Несправедливо, что у школ, больниц и пенсионеров еще есть какое-то обеспечение, в то время как на эти деньги мы могли бы устроить военные учения, а потом - убивать! - заявили демонстранты. - Не важно, кто враг, важно, что война - это весело!"

О реакции силовиков на выступление не сообщается.

Как говорится в манифесте участников акции, она является ответом на начавшиеся в четверг российско-белорусские учения "Запад-2017", равным образом как и на милитаристскую пропаганду в целом. Единственная задача учений, подобных проходящим сейчас, - это "отвлекать российское население от реальных проблем", заявили протестующие.

7 сентября четверо клоунов театра "Комик-трест" в гриме и париках провели у заксобрания Петербурга пикет за запрет фильма Андреса Мускетти "Оно" как "очерняющего клоунов". Из последующих записей на ВК-странице театра следует, что эта акция, совпавшая по времени с кампанией против фильма Алексея Учителя "Матильда", также имела пародийный характер.

К нынешней акции на "Авроре", судя по фотографиям участников, "Комик-трест" отношенеия не имеет.