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Мужчина, открывший огонь по сотрудникам полиции на Ельнинской улице в Москве, покончил с собой. Как передает Интерфакс, об этом сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. Захваченная в заложники женщина освобождена.

Ранее стало известно, что в ночь на вторник в ходе проведения обысков, подозреваемый, проживающий в квартире жилого дома на западе Москвы, оказал сопротивление полицейским.

"Он выстрелил из ружья, ранив сотрудников полиции и сотрудников ГБУ "Жилищник", присутствовавших при проведении следственных действий", - сказала Иванова. После этого мужчина взял в заложники женщину и заперся в квартире.

По данным LifeNews, предполагаемого злоумышленника должны были задержать за грабеж.

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 (покушение на убийство двух и более лиц), статьей 317 (посягательство на жизнь сотрудника полиции) и статьей 206 УК (захват заложников).