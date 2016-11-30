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Также: Криминал, Происшествия, Право, Общество, Полиция

новость Полиция возбудила дело после массовой драки на Черемушкинском рынке в Москве

30.11.2016
Черемушкинский рынок в Москве. Фото: uzaok.ru
Черемушкинский рынок в Москве. Фото: uzaok.ru
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Столичная полиция возбудила уголовное дело после массовой драки со стрельбой на Черемушкинском рынке. Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"По факту произошедшего на рынке конфликта возбуждено уголовное дело о хулиганстве и проводятся мероприятия для установления злоумышленников. Доставленные в отдел полиции граждане проверяются на причастность к противоправным действиям", - сказали в пресс-службе.

Драка между двумя группами мужчин произошла на рынке на улице Вавилова накануне около 19:0. В ходе потасовки один из ее участников получил огнестрельное ранение. Полицейские задержали несколько человек. Кроме того, в полицию для разбирательства доставили директора Черемушкинского рынка.

По данным источника Интерфакса, конфликт произошел между сотрудниками ЧОПа, которые по указанию собственника рынка попытались выдворить с его территории несколько десятков торговцев - преимущественно приезжих из Азербайджана. После этого чоповцы "встретили активное групповое сопротивление", добавил собеседник агентства.

В завязавшейся драке торговцы использовали холодное оружие. "Сотрудники ЧОП в ответ применили табельное травматическое оружие. В результате пострадали два человека, которые с различными травмами были доставлены в городские больницы", - сказал источник.

Назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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30.11.2016

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