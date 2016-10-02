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новость После нападения на синагогу в Москве открыто дело о хулиганстве

02.10.2016
Иван Лебедев после задержания. Фото: zona.media
Иван Лебедев после задержания. Фото: zona.media
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По факту ранения охранника Московской хоральной синагоги возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК (хулиганство с сопротивлением лицу, охраняющему общественный порядок). Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

Санкция части 2 статьи 213 составляет до семи лет колонии.

По факту самого нападения дело пока не возбуждено. Проводится проверка.

Инцидент в синагоге, расположенной в Большом Спасоглинищевском переулке в центре Москвы, произошел вечером 1 октября. Гражданин, имевший при себе канистру с горючей жидкостью, потребовал встречи с главным раввином, однако охрана не допустила его внутрь. Тогда он открыл стрельбу из травматического пистолета, ранив охранника и водителя одного из прихожан. После этого визитер попытался себя поджечь. Другие охранники сбили его с ног, задержали и передали полиции.

Охранник госпитализирован. Life передавал, что у пострадавшего тяжелые ранения в грудь и голову. Между тем представитель столичной общины горских евреев Виктор Рахмилов, как сообщала "Медиазона", отмечал: "Не думаю, что там серьезное ранение. Он пробил ему щеку, язык задел".

Раненый водитель за медицинской помощью обращаться не стал.

Злоумышленником оказался 40-летний Иван Лебедев, житель столичного пригорода Королев, работающий концертмейстером кафедры хорового дирижирования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. С 2010 года Лебедев состоял на учете в психдиспансере, причем медики оценивают его состояние как нестабильное.

На вопрос сотрудника Life, зачем Лебедев совершил нападение, тот ответил: "За Русь".

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02.10.2016

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