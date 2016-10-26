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Карасукский райсуд Новосибирской области оштрафовал 29-летнего гражданина США Хулио Прието. Как передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда, он признан виновным в незаконном пересечении государственной границы (часть 1 статьи 322 УК).

Прието оштрафовали на семь тысяч рублей и освободили из-под стражи. "Теперь им занимается миграционная служба", - сказал собеседник агентства.

По версии дознания, 14 сентября Прието прибыл из Казахстана в многосторонний автомобильный пункт пропуска "Павловка" пограничного управления ФСБ по Новосибирской области, который расположен в Карасукском районе. Американцу было отказано в пересечении границы России, поскольку у него отсутствовала виза. Тогда гражданин США пересек государственную границу в обход пункта пропуска и был задержан пограничным нарядом.

После этого Прието по решению суда содержался под стражей. Обвиняемый полностью признал вину.