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новость Гражданина США арестовали за незаконный переход российской границы

26.10.2016
Пограничный пункт "Павловка". Фото: wikimapia.org
Пограничный пункт "Павловка". Фото: wikimapia.org
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Карасукский райсуд Новосибирской области оштрафовал 29-летнего гражданина США Хулио Прието. Как передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда, он признан виновным в незаконном пересечении государственной границы (часть 1 статьи 322 УК).

Прието оштрафовали на семь тысяч рублей и освободили из-под стражи. "Теперь им занимается миграционная служба", - сказал собеседник агентства.

По версии дознания, 14 сентября Прието прибыл из Казахстана в многосторонний автомобильный пункт пропуска "Павловка" пограничного управления ФСБ по Новосибирской области, который расположен в Карасукском районе. Американцу было отказано в пересечении границы России, поскольку у него отсутствовала виза. Тогда гражданин США пересек государственную границу в обход пункта пропуска и был задержан пограничным нарядом.

После этого Прието по решению суда содержался под стражей. Обвиняемый полностью признал вину.

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26.10.2016

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