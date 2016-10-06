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В Новосибирской области за незаконное пересечение государственной границы арестован гражданин США Хулио Прието. Как говорится в сообщении пресс-службы Новосибирской областной прокуратуры, в настоящее время 29-летний американец находится под арестом в городе Карасук.

"Заместитель прокурора Карасукского района Сергей Рахимов утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении гражданина США, 29-летнего Хулио Прието. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 УК ("Пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения")", - говорится в сообщении.

По версии дознания, 14 сентября Прието прибыл из Казахстана в многосторонний автомобильный пункт пропуска "Павловка" пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, расположенный в Карасукском районе. Американцу было отказано в пересечении границы, поскольку у него отсутствовала виза. Тогда Прието пересек границу в обход пункта пропуска и был задержан пограничным нарядом. Карасукский районный суд избрал Прието меру пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело рассмотрит по существу Карасукский районный суд. Американцу грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.