О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror710.graniru.info/Events/m.255237.html
Также: Происшествия

новость В Новосибирске гражданина США арестовали за незаконный переход границы

06.10.2016
Пограничный пункт "Павловка". Фото: wikimapia.org
Пограничный пункт "Павловка". Фото: wikimapia.org
Реклама

В Новосибирской области за незаконное пересечение государственной границы арестован гражданин США Хулио Прието. Как говорится в сообщении пресс-службы Новосибирской областной прокуратуры, в настоящее время 29-летний американец находится под арестом в городе Карасук.

"Заместитель прокурора Карасукского района Сергей Рахимов утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении гражданина США, 29-летнего Хулио Прието. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 УК ("Пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения")", - говорится в сообщении.

По версии дознания, 14 сентября Прието прибыл из Казахстана в многосторонний автомобильный пункт пропуска "Павловка" пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, расположенный в Карасукском районе. Американцу было отказано в пересечении границы, поскольку у него отсутствовала виза. Тогда Прието пересек границу в обход пункта пропуска и был задержан пограничным нарядом. Карасукский районный суд избрал Прието меру пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело рассмотрит по существу Карасукский районный суд. Американцу грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Оставить комментарий Обсудить
06.10.2016

новость Новости по теме
10.07.2016 Американского пастора Малкехи, задержанного в Самаре, высылают из России →
09.07.2016 В Самаре на встрече с верующими представителями ЛГБТ задержан американский пастор →
23.04.2016 Британского журналиста высылают из России за прочитанную им бесплатную лекцию →
15.03.2016 В Подмосковье задержан гражданин США за съемку военных самолетов →
17.02.2016 В Волгограде задержали основательницу Центра гражданских инициатив США →
Фото и Видео
26072
Play own
Убийство депутата Рыбака: два года спустя
25647
Play own
Журналисты и террор: к кому взывать
25448
Play own
Акция памяти Немцова в Нижнем Новгороде
25458
Play own
"Немцов мост" 27 февраля 2016 года
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Детские бои в Грозном
Детские бои на турнире в Грозном. Кадр видеоролика
статья Пугающий Pu
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Американский держиморда
новость Дело Панова: ЕСПЧ отказал
Евгений Панов дает показания. Кадр съемки ФСБ
РЕКЛАМА
Loading...
новость "Спикер" ЛНР в руках ФСБ
Алексей Карякин. Источник: investigator.org.ua
новость Германия обсуждает новые санкции
Ангела Меркель. Фото: www.sueddeutsche.de
новость Запоздалый ответ Америке
Дмитрий Медведев на заседании Совета стран Баренцева региона. Фото: bellona.ru
новость Дешевые лекарства подорожают
Белый дом. Фото: Википедия
новость Повинная члена УИК
На избирательном участке. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Панфиловцы и мрази конченые
Владимир Мединский. Фото: scandaly.ru
новость Гаага вместо права вето
Зейд Раад аль-Хусейн. Фото: un.org
в блоге Литературный спецназ
383
статья Слово и дело Антона Носика
Владимир Абаринов
новость Трамп: Россия провалила сделку
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
в блоге Ручка от чемодана Серова
196
новость Песков заступился за Мединского
Дмитрий Песков и Владимир Мединский. Фото: cosmo.ru
в блоге Убийство Немцова: гильзы для суда
7
новость Кириенко занял место Володина
Сергей Кириенко. Фото: rosatom.ru
новость Корветы идут к Сирии
Корвет "Зеленый Дол". Фото: mil.ru
в блоге Смирись, Америка!
383