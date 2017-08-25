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Более 30 человек погибли, еще свыше 80 получили ранения в результате террористической атаки на шиитскую мечеть имама Замана в Кабуле. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на силы безопасности Афганистана.

На мечеть напали трое или четверо вооруженных террористов. В это время там находились около 200 прихожан, пришедших на пятничную молитву. Боевики застрелили двоих охранников мечети и ранили двух других, кинув в них гранаты. Еще один смертник взорвал себя у ворот.

Афганские силовики прибыли на место атаки через два часа после ее начала и оцепили район. Во время боя между террористами и полицией в округе были слышны взрывы. Силовики смогли спасти около 100 прихожан из захваченной мечети. Правоохранители взяли ее штурмом за пять часов.

Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство", передает Reuters со ссылкой на информагентство исламистов Amaq.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал атаку на мечеть преступлением против народа страны.

В последние месяцы в Афганистане участились теракты. 24 июля на западе Кабула был взорван автобус, в котором ехали чиновники министерства шахт и горной промышленности Афганистана. Погибли по меньшей мере 30 человек, еще как минимум 42 пострадали. Ответственность за атаку взяло на себя движение "Талибан". Террористы заявили, что взорвали автобус, поскольку там были работники афганской разведки.

31 мая в Кабуле произошел взрыв у входа в немецкое посольство. В результате атаки погибли как минимум 80 человек, еще более 350 пострадали. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".