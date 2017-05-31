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новость Теракт в Кабуле

Около 80 человек стали жертвами теракта в Кабуле
31.05.2017
На месте взрыва в Кабуле. Кадр из видео с youtube-канала tolonewslive
На месте взрыва в Кабуле. Кадр из видео с youtube-канала tolonewslive
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В Кабуле как минимум 80 человек погибли и более 350 пострадали в результате взрыва, произошедшего возле входа в немецкое посольство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Большинство погибших - находившиеся поблизости от места взрыва местные жители. Среди погибших также есть охранники посольства, ранения получили некоторые его работники. Кроме того, пострадали четыре журналиста BBC и развозивший репортеров радиостанции водитель из числа местных жителей.

В результате теракта оказалось повреждено здание немецкой дипломатической миссии, разрушения также затронули посольства Франции, Турции и Китая. Сведений о пострадавших дипломатах других стран, кроме Германии, нет.

Бомба была спрятана в резервуаре для сточных вод. Агентство отмечает, что произошедший взрыв был "необычной силы". В результате него в зданиях на сотни метров вокруг выбило окна и двери. Один из пострадавших сравнил произошедшее с землетрясением.

В полиции Кабула заявили, что целью атаки могло быть не немецкое посольство. В центре афганской столицы находится много других учреждений, которые могли стать мишенью террористов, отметили правоохранители.

"Подобные атаки не изменят нашей решимости продолжать оказывать поддержку правительству Афганистана в стабилизации обстановки в стране", - заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. В свою очередь глава МВД страны Томас де Мезьер заявил об отмене в связи с терактом вылета в Афганистан самолета, на котором из Германии должны были депортировать партию нелегальных мигрантов.

Теракт произошел в первый день священного для мусульман месяца Рамадан.

Представители Талибана заявили, что движение не причастно к теракту, так как никогда не атакует мирных жителей, выбирая для своих акций только "законные" цели. Позже афганское телевидение сообщило, что ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". ИГ и раньше устраивала В Афганистане похожие по масштабу теракты. В марте во время устроенной организацией атаки на военный госпиталь в Кабуле погибли около 50 человек.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
31.05.2017
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