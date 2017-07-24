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По меньшей мере 30 человек погибли, еще 42 пострадали в результате взрыва на западе Кабула. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на власти страны.

Как сообщается, взорвался автобус, который вез чиновников министерства шахт и горной промышленности страны. Теракт произошел в районе, где проживает много мусульман-шиитов. Ранее здесь уже было совершено несколько терактов. В частности, в мае в этом районе был убит высокопоставленный шиитский священник.

Кроме того, в этой же части города находится большая община представителей народности хазарейцев. Теракт совершен недалеко от дома лидера общины, вице-премьера Афганистана Мохаммеда Мохакика.

Взрыв уничтожил три автомобиля и повредил пятнадцать магазинов в округе.

Ответственность за теракт на себя взяло движение "Талибан". Террористы заявили, что взорвали автобус, поскольку там были работники афганской разведки. В "Талибане" утверждают, что следили за автобусом несколько месяцев.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил теракт, назвав его "нападением на мирных граждан и правительственный персонал". В МВД страны квалифицировали взрыв как "преступление против человечности".

31 мая в Кабуле произошел взрыв у входа в немецкое посольство. В результате атаки погибли как минимум 80 человек, еще более 350 пострадали. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".