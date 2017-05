Информация о личности предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди появилась в американской прессе спустя всего 24 часа после взрыва, когда эти данные держались британской полицией в тайне. Кроме того, в среду в The New York Times были опубликованы фотографии улик с места взрыва. На фото были запечатлены обрывки рюкзака, гайки и болты, а также устройство, идентифицированное как "возможный детонатор".

<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="http://graniru.org/Events/Terror/m.261170.html"> <img src="http://graniru.orghttp://graniru.org/att/cards/261170.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="http://graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: Великобритания отказалась делиться с США данными о теракте в Манчестере</h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> Британская полиция прекратила делиться с США информацией о ходе расследования взрыва в Манчестере из-за серии утечек в СМИ от американских силовиков. В частности, The New York Times опубликовала фотографии улик с места взрыва, что может повредить расследованию. В Великобритании по делу о теракте арестовано уже восемь человек. В Ливии задержаны отец и брат предполагаемого террориста-смертника. </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>