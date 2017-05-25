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новость Неджентльменское разглашение

Великобритания отказалась делиться с США данными о теракте в Манчестере
25.05.2017
Опубликованные The New York Times оперативные фото
Опубликованные The New York Times оперативные фото
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Британская полиция прекратила делиться информацией о ходе расследования взрыва в Манчестере с правоохранительными органами США. Как сообщает Би-Би-Си со ссылкой на источники, это связано с серией утечек в американские СМИ.

Информация о личности предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди появилась в американской прессе спустя всего 24 часа после взрыва, когда эти данные держались британской полицией в тайне. Кроме того, в среду в The New York Times были опубликованы фотографии улик с места взрыва. На фото были запечатлены обрывки рюкзака, гайки и болты, а также устройство, идентифицированное как "возможный детонатор".

Публикация фотографий "вызвала ярость" в правительстве Великобритании, а также в британской полиции, отмечает Би-Би-Си. В полиции считают, что это могло повредить расследованию. Министр внутренних дел Эмбер Радд заявила, что "раздражена" раскрытием информации, и предупредила Вашингтон, что "это не должно повториться".

При этом британские власти считают источником утечки не Белый Дом и администрацию президента Дональда Трампа, а правоохранительные органы США.

Между тем в Великобритании по делу о теракте арестованы уже восемь человек. Кроме того, в Ливии задержаны младший брат Абеди Хашем и его отец Рамадан. По сообщению ливийских властей, они полтора месяца следили за Хашемом Абеди из-за подозрения в связях с ИГ. Во время допроса он признался, что знал о намерении брата совершить теракт, но не знал, когда и где именно это произойдет.

Взрыв на Manchester Arena произошел в понедельник вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде. На стадионе находились около 21 тысячи человек, среди которых было много детей. Погибли 22 человека, в том числе восьмилетняя девочка. 119 человек пострадали. В среду в больницах Манчестера оставались 64 раненых. 20 из них находятся в критическом состоянии. Среди раненых 12 детей в возрасте до 16 лет.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй охарактеризовала действия смертника как проявление "ужасающей тошнотворной трусости".

В среду в британской полиции заявили, что над подготовкой взрыва в Манчестере работала террористическая сеть. "Эта атака была более сложно организована, чем те, которые мы видели раньше. Скорее всего, он (террорист. - Ред.) действовал не в одиночку", - отметила Радд.

В среду Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране с "серьезного" до максимального "критического". Наравне с полицией патрулировать улицы британских городов будут 3800 военнослужащих, ко всем ключевым объектам инфраструктуры и туристическим достопримечательностям будет приставлена дополнительная охрана.

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25.05.2017
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