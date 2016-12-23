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Боевики "Исламского государства" опубликовали видео с казнью двух пленных турецких военных в Сирии. Как передает Turkish Minute, солдат сожгли заживо.

В сообщении ИГ отмечается, что солдаты были захвачены около трех недель назад в ходе боев за сирийский город Эль-Баб. Их личности уже установлены - военных звали звали Фетхи Шахин и Сефер Тас.

В конце 19-минутного видео палач призывает "посеять волну разрушений" в Турции и обрушивается с обвинениями в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

После публикации ролика в Турции был ограничен доступ к соцсетям и видеохостингу Youtube. Пользователи пытались воспользоваться VPN, однако позже Управление информационно-телекоммуникационными технологиями Турции выпустило постановление, в соответствии с которым операторы сотовой связи должны заблокировать доступ к службам VPN.

Части турецкой армии принимают участие в борьбе против ИГ на севере Сирии в рамках операции "Щит Евфрата". По сведениям Сирийского центра мониторинга прав человека, в результате авиаударов ВВС Турции в Эль-Баб погибли 24 мирных жителя.

Общее число турецких солдат, погибших в операции "Щит Евфрата" достигло 37, 31 военнослужащий был ранен. По данным турецких военных, в Эль-Баб были убиты 138 террористов и уничтожено 67 целей.

В феврале "Исламское государство" опубликовало видео с казнью заложников четырехлетним мальчиком. В ролике Иса Дэйр нажимает на кнопку ручного детонатора, взрывая машину с тремя людьми, которых боевики называют шпионами.

Имя Исы Дэйра до этого уже появлялось в британских СМИ. "Джихади джуниор" большую часть жизни провел в лагерях "Исламского государства". Ребенок запечатлен в нескольких видеороликах ИГ. Так, в начале января, его можно было увидеть в сцене с казнью пяти "британских шпионов". Иса заявлял, что джихадисты "убьют всех неверных".