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Также: Катастрофы, Право, Происшествия, Общество

новость Число жертв падения автобуса в Керченский пролив возросло до 18 человек

26.08.2017
Спасательные работы в Тамани. Фото: neftegaz.ru
Спасательные работы в Тамани. Фото: neftegaz.ru
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Водолазы обнаружили тело мужчины, считавшегося без вести пропавшим на месте падения в море вахтового автобуса на Кубани, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС. Таким образом, число жертв катастрофы возросло до 18 человек.

Поиски пропавшего без вести рабочего возобновились с рассветом. Накануне на месте происшествия водолазами были проведены более 60 погружений.

В СКР продолжают расследование дела, возбужденного накануне по части 5 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). "Следствие ходатайствует перед судом об аресте водителя автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. - Следователи работают с изъятой документацией в ЗАО "Таманьнефтегаз" и в подрядной организации, допрашиваются подозреваемые, свидетели и потерпевшие, назначены важные для следствия экспертизы".

В пятницу в поселке Волна Темрюкского района автобус перевернулся и упал в Керченский пролив. По предварительной версии, у машины отказали тормоза. Автобус перевозил рабочих компании "Таманьнефтегаз", занятых на строительстве пирса для компании.

Из 51 человека, находившиеся в автобусе, были спасены 33, из них 32 потребовалась госпитализация. Один пострадавший тяжелом состоянии был доставлен вертолетом доставили в краснодарскую краевую клиническую больницу №1.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил субботу 26 августа днем траура по погибшим.

"Таманьнефтегаз" - оператор Таманского перегрузочного комплекса АО "Объединенная теплоэнергетическая компания". ОТЭК входит в госкорпорацию "Росатом" и управляет активами неатомного энергетического и коммунального комплекса.

Терминальный комплекс в порту Тамань начал свою работу в 2012 году. "Таманьнефтегаз" вложил в строительство порта 40 миллиардов рублей.

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26.08.2017
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