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новость В Забайкальском крае перевернулся автобус, погибли 12 человек

12.06.2017
Перевернувшийся автобус в Забайкалье. Фото: altesmedia.ru
Перевернувшийся автобус в Забайкалье. Фото: altesmedia.ru
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В Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края перевернулся автобус с паломниками РПЦ, в результате аварии погибли 12 человек и около 40 пострадали. Об этом сообщает "Чита.Ру".

Первоначально было известно об 11 погибших, позже еще одна женщина скончалась во время транспортировки в больницу в Улан-Удэ.

Авария произошла на федеральной трассе в районе села Хохотуй. На этом участке дороги шли ремонтные работы, однако там не было установлено ограждение. Работы выполняло бурятское подразделение Росавтодора.

Пассажиры автобуса возвращались из села Урлук, где участвовали в традиционном крестном ходе к Чикойскому Иоанно-предтеченскому монастырю.

Как передает Интерфакс со ссылкой на краевое управление МВД, против водителя автобуса возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения), ему грозит до семи лет колонии.

Также, сообщается на сайте СКР, проводится доследственная проверка в отношении владельца автобуса по статье 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, часть статьи не названа, наказание по части 3 в случае гибели по неосторожности двух и более лиц составляет до десяти лет лишения свободы) и сотрудников компании, ремонтировавшей дорогу по статье 293 УК (халатность, часть также не указана, по части 3 по тем же обстоятельствам - до семи лет колонии).

Губернатор региона Наталья Жданова заявила, что семьям погибших в аварии выплатят по миллиону рублей компенсации, передает "Альтесмедиа". "Прежде всего, конечно, психологическая и моральная поддержка – эта помощь уже оказывается, с людьми работают психологи. Материальная поддержка будет оказана в самые кратчайшие сроки", - сказала Жданова.

Губернатор объявила 13 июня днем траура в крае.

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12.06.2017
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