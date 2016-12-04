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12 человек, из них 10 детей, погибли в аварии с участием автобуса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщает ТАСС. Еще 21 человек госпитализирован в окружную больницу в Ханты-Мансийске.

Катастрофа произошла в 16:40 по местному времени (14:40 мск) на 926-м километре автодороги Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск. Автобус, в котором детская команда по спортивной акробатике возвращалась из столицы региона в Нефтеюганск, столкнулся с грузовиком и двумя легковыми машинами. Всего в салоне автобуса находились 32 человека: 29 детей и трое взрослых.

Работают спасатели. Как сообщают в администрации округа, губернатор Наталья Комарова направила на место катастрофы своего заместителя Дмитрия Шаповала.

По информации на сайте СКР, окружное управление ведомства возбудило дело по части 5 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц; до 7 лет колонии) и части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц; до 10 лет). Председатель СКР Александр Бастрыкин командировал в Югру экспертов главного управления криминалистики.

По предварительным данным, говорится в публикации, водитель автобуса не справился с управлением. В то же время уже сейчас объявлено установленным, что "трансфер детей не был должным образом согласован и следовал без обязательного при подобных маршрутах сопровождения".