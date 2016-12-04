О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Disaster/m.257170.html | http://mirror715.graniru.info/Events/Disaster/m.257170.html
Также: Катастрофы, Дети, Здоровье, Автомобили, Регионы, Право, Происшествия, Общество, Россия, Политика | Персоны: Александр Бастрыкин

новость Катастрофа автобуса в Югре: 12 погибших, в том числе 10 детей

04.12.2016
На месте катастрофы автобуса в Югре. Кадр Первого канала
На месте катастрофы автобуса в Югре. Кадр Первого канала
Реклама

12 человек, из них 10 детей, погибли в аварии с участием автобуса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщает ТАСС. Еще 21 человек госпитализирован в окружную больницу в Ханты-Мансийске.

Катастрофа произошла в 16:40 по местному времени (14:40 мск) на 926-м километре автодороги Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск. Автобус, в котором детская команда по спортивной акробатике возвращалась из столицы региона в Нефтеюганск, столкнулся с грузовиком и двумя легковыми машинами. Всего в салоне автобуса находились 32 человека: 29 детей и трое взрослых.

Работают спасатели. Как сообщают в администрации округа, губернатор Наталья Комарова направила на место катастрофы своего заместителя Дмитрия Шаповала.

По информации на сайте СКР, окружное управление ведомства возбудило дело по части 5 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц; до 7 лет колонии) и части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц; до 10 лет). Председатель СКР Александр Бастрыкин командировал в Югру экспертов главного управления криминалистики.

По предварительным данным, говорится в публикации, водитель автобуса не справился с управлением. В то же время уже сейчас объявлено установленным, что "трансфер детей не был должным образом согласован и следовал без обязательного при подобных маршрутах сопровождения".

Оставить комментарий Обсудить
04.12.2016

новость Новости по теме
19.06.2016 На озере в Карелии погибли 14 подростков →
05.08.2015 В Хабаровском крае при столкновении автобусов погибли 15 человек →
22.07.2015 В России произошел ряд крупных ДТП с жертвами →
17.06.2014 В Петербурге лифт убил месячного ребенка →
Фото и Видео
23792
Play own
Трагедия "Боинга". Год спустя
Цветы и посольства Голландии в Москве. Фото: Ю.Тимофеев/Грани.Ру
Катастрофа "Боинга": москвичи у посольства Нидерландов (5 фото)
Годовщина трагедии Крыска. Смотровая площадка Воробьевых гор, 6 июля 2013 г. Фото Ники Максимюк
Годовщина трагедии Крымска (12 фото)
На месте крушения Ту-204 во Внукове. Фото Александра Усольцева (@usolt)
Катастрофа Ту-204 во Внуково (6 фото)
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Наместник ИГ на Кавказе убит
Рустам Асельдеров (Абу Мухаммад аль-Кадари). Фото: kavkazpress.ru
новость Мусора в гостях у активистки
Анастасия Зиновкина. Фото Елены Ростуновой
статья Неудача с Карякиным
Виталий Портников. Courtesy photo
новость Рука Сухуми в Сочи
Аслан Бжания. Фото: ekhokavkaza.com
статья Убийство Немцова: все улики
Обвиняемые по делу об убийстве Немцова. Кадр видео
статья Трусики и идеалы
статья История киевского бунта
Сергей Хаджинов
РЕКЛАМА
Loading...
статья В сторону Трампа
Владимир Абаринов
новость Дольщики перекрыли трассу
Токсовское шоссе, перекрытое обманутыми дольщиками. Источник: kp.ru
новость Сначала мир, потом сотрудничество
Конгресс США. Фото: house.gov
новость Сбит сирийский самолет
Самолет L-39. Фото: сombatаircraft.com
в блоге Писатели первой степени
383
в блоге Миловать рано
383
статья Кадыров над судом
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Хакеры взломали Банк России
Центробанк. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Авария "Прогресса": новая версия
Запуск "Прогресса". Фото: roscosmos.ru
в блоге Волшебное слово к народу
383
новость Греф попробовал быть инвалидом
Герман Греф в специальном костюме. Фото: facebook.com/sberbank/
новость Путин отказался освободить Сенцова
Олег Сенцов в суде, 29.07.2015. Фото "Граней"
новость Коломийца доставили в колонию
Андрей Коломиец. Фото: crimeahrg.org