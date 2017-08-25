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В Краснодарском крае жертвами падения автобуса в Керченский пролив стали 16 человек, поиски одного продолжаются. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на краевое управление МЧС.

Из 41 человека, находившиеся в автобусе, спасены 24 человека. Восьмерым потребовалась госпитализация.

Катастрофа произошла в поселке Волна Темрюкского района. Автобус перевозил рабочих компании "Таманьнефтегаз", занятых на строительстве пирса для компании. По предварительной версии, у машины отказали тормоза.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). На место происшествия выехали опытные следователи и криминалисты центрального аппарата, - говорится в сообщении пресс-службы СКР. - Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, в том числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса, технической неисправностью, также будет установлена роль лиц, на которых лежит обязанность по контролю за техническим состоянием транспортного средства и обеспечением безопасности работников предприятия".

"Таманьнефтегаз" - оператор Таманского перегрузочного комплекса АО "Объединенная теплоэнергетическая компания". ОТЭК входит в госкорпорацию "Росатом" и управляет активами неатомного энергетического и коммунального комплекса.

Терминальный комплекс в порту Тамань начал свою работу в 2012 году. "Таманьнефтегаз" вложил в строительство порта 40 миллиардов рублей.