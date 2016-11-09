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новость В Екатеринбурге при обрушении крыши завода погибли четыре человека

09.11.2016
Обрушение крыши цеха в Екатеринбурге. Фото: vk.com/te_ekb
Обрушение крыши цеха в Екатеринбурге. Фото: vk.com/te_ekb
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В Екатеринбурге произошло обрушение кровли одного из производственных цехов машиностроительного завода имени М.И. Калинина, сообщает портал 66.Ru. Погибли четыре человека, еще 14 получили травмы. По данным спасателей, под завалами может оставаться один человек.

Из 14 пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии. На территории обрушившегося цеха работают кинологи. Продолжается разбор завалов.

Обрушение произошло в во время рабочего дня, в 13:23 по местному времени (11:23 мск). Площадь обрушения составляет 3 тысячи квадратных метра. Свыше 100 работников предприятия эвакуировали из цеха.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за скопившегося на крыше снега. Во вторник и среду в Екатеринбурге прошел сильнейший снегопад.

По факту обрушения крыши в СКР возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи и сотрудники прокуратуры проверят состояние охраны труда на предприятии, а также информацию о том, когда и как в цехе проводились ремонты.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий обрушения и сам выехал на место происшествия. "Глава региона поручил правительству оказать все необходимое содействие в устранении последствий ЧП, в том числе, в организации медицинской помощи пострадавшим", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман выразил соболезнования семьям погибших. "От имени жителей Екатеринбурга и от себя лично выражаю глубокое соболезнование семьям погибших. Пострадавшим при обрушении кровли желаем скорейшего выздоровления. Сил, стойкости и веры в лучшее всем, кого коснулась трагедия", - написал мэр.

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09.11.2016

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