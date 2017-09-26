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новость В Москве Mercedes с номерами АМР насмерть сбил полицейского

26.09.2017
На месте аварии. Кадр видео с YouTube-канала "СВЕЖАК"
На месте аварии. Кадр видео с YouTube-канала "СВЕЖАК"
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В центре Москвы в понедельник вечером Mercedes с номерами серии "АМР" насмерть сбил сотрудника ГИБДД. Это правительственная серия номеров, закрепленная за ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Наезд произошел на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара около 22:00 мск.

По сведениям Telegram-канала Mash, погибший полицейский - 32-летний старший лейтенант Сергей Грачев. Его жизнь пытались спасти врачи проезжавшей мимо машины скорой помощи.

Как утверждается, после аварии на помощь водителю Mercedes приехала "группа поддержки в крутых погонах". Знакомые водителя показали правоохранителям "некие корочки", после чего виновника ДТП отпустили без оформления документов.

Канал также распространил видеозапись с места аварии.

По словам собеседника агентства, прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД скрутили с автомобиля виновника ДТП передние и задние номера.

Кто именно был за рулем машины, не уточняется. Кому в настоящее время принадлежит машина, также неизвестно, пояснил источник.

По факту наезда московская полиция проводит проверку, заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

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26.09.2017
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