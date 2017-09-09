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В Малгобеке неизвестные обстреляли дом, в котором проживает отец одного из участников вооруженного подполья, убитых 23 августа в ходе спецоперации в селе Пседах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Ингушетии.

"Этой ночью неизвестные из стрелкового оружия обстреляли частное домовладение, где проживает отец уничтоженного в ходе спецоперации в Пседахе главаря малгобекской бандгруппы Бекхана Солтукиева", - заявили силовики.

По имеющимся данным, в результате обстрела никто не пострадал, в доме разбиты стекла, проводится расследование. В МВД считают, что мотивом преступления могла стать кровная месть со стороны родственников погибших сотрудников правоохранительных структур.

23августа в селении Пседах Малгобекского района Ингушетии в ходе контртеррористической операции были убиты боевики. В ходе перестрелки в доме, где они укрывались, произошел взрыв, в результате чего строение полностью разрушилось.

Силовики установили личность троих убитых. "Речь идет о лидере малгобекской бандгруппы Бекхане Солтукиеве, члене группы Микаиле Чербижеве, а также жителе станицы Ассиновская Сунженского района Чечни Хасане Хациеве, который также входил в бандгруппу", - сообщили в правоохранительных органах Ингушетии.

В марте прошлого года в ФСБ заявили, что во всех населенных пунктах Ингушетии решением оперативного штаба снят режим контртеррористической операции. "Данное решение было принято в связи с отсутствием террористических угроз в населенных пунктах, - сказал представитель ФСБ. - Режим КТО введен только на части приграничных территорий в горно-лесистой местности. Режим КТО в населенных пунктах, действовавший ранее, отменен".

Режим КТО сохранялся до последнего времени в некоторых населенных пунктах Назрановского и Сунженского районов. Как отметили в ФСБ, впервые за последние 10 лет в Ингушетии нет населенного пункта, где действует режим КТО.

В мае в ингушском городе Малгобеке было совершено вооруженное нападение на пост ДПС. В результате был тяжело ранен полицейский. По данным республиканского МВД, огонь по посту велся с трех точек, нападавших было от трех до пяти человек. Двое из них были убиты ответным огнем.