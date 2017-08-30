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новость Суд арестовал обвиняемого в нападении на блогера Думкина

30.08.2017
Станислав Думкин. Фото с личной ВК-страницы
Станислав Думкин. Фото с личной ВК-страницы
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Хамовнический райсуд Москвы арестовал до 13 октября Корнея Макарова, обвиняемого в избиении блогера из Петербурга Станислава Думкина в в Парке имени Горького. Об этом сообщает Интерфакс.

Макарову предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему и другим участникам избиения грозит до 15 лет колонии. Свою вину Макаров признать отказался.

Как заявил в суде следователь, после совершения преступления Макаров скрылся в Таиланд. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в розыск. Впоследствии Макаров вернулся в Россию и вместе с защитником явился в следственные органы.

Защита и сам обвиняемый попросили суд отправить его под домашний арест. "Доказательств того, что мой доверитель может скрыться, нет. О том, что он находился в Таиланде, следствие не знало, пока мы сами об этом не рассказали", - заявил его адвокат Артем Миняйчев.

Думкин был избит в ночь на 13 августа. Он гулял по парку с другом и двумя подругами. Сообщалось, что в районе Пушкинской набережной к блогеру подошли трое пьяных молодых людей и сорвали с него шляпу и очки, пояснив это тем, что он был одет "не по понятиям". Завязалась потасовка, Думкин упал и ударился об асфальт, получив тяжелую травму головы. Спустя неделю он умер в больнице.

В понедельник РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы сообщило, что по делу об убийстве Думкина разыскивают 23-летнего Корнея Макарова, сына актера Сергея Макарова, играющего в телесериале "Интерны". По словам собеседника агентства, Макаров-младший не появляется дома и его местонахождение пока не установлено. В воскресенье СКР призвал разыскиваемого самостоятельно явиться в ведомство.

Во вторник адвокат Миняйчев позвонил в СКР, а затем вместе с Макаровым приехал к следователю.

В понедельник "Известия" опубликовали видеозапись избиения Думкина. На ролике видно, как два молодых человека о чем-то спорят. Затем один из них толкает другого и наносит ему два удара, после чего тот падает на землю.

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30.08.2017
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Нелюбовь

Илья Мильштейн, 28.08.2017

Ясно, откуда взялось "посткрымское большинство", в массе своей едва ли желающее убивать всех, кто не любит Путина, но поддерживающее его буквально во всем и искренне не понимающее, как можно относиться к нему иначе. Не вполне ясно, почему в России вырастают такие, как Иван Скрипниченко.
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