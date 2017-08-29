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новость Задержан подозреваемый в нападении на блогера Думкина

29.08.2017
Станислав Думкин. Фото с личной ВК-страницы
Станислав Думкин. Фото с личной ВК-страницы
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статья Статья

Нелюбовь

Ясно, откуда взялось "посткрымское большинство", в массе своей едва ли желающее убивать всех, кто не любит Путина, но поддерживающее его буквально во всем и искренне не понимающее, как можно относиться к нему иначе. Не вполне ясно, почему в России вырастают такие, как Иван Скрипниченко.

Илья Мильштейн
28.08.2017

В Москве оперативники задержали Корнея Макарова, которого подозревают в убийстве блогера из Петербурга Станислава Думкина в московском парке Горького. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Его задержали, сейчас везут в Следственный комитет на допрос", - сказал источник.

Между тем Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что Макаров сам связался со следствием через адвоката. "Некоторое время назад в следственные органы поступил звонок от адвоката подозреваемого. Он сообщил, что его клиент готов явиться на допрос", - сказал источник. По его словам, в настоящий момент адвокат и подозреваемый направляются к следователю из Московской области.

Думкин был избит в ночь на 13 августа. Он гулял по парку с другом и двумя подругами. Сообщалось, что в районе Пушкинской набережной к блогеру подошли трое пьяных молодых людей и сорвали с него шляпу и очки, пояснив это тем, что он был одет "не по понятиям". Завязалась потасовка, Думкин упал и ударился об асфальт, получив тяжелую травму головы. Спустя неделю он умер в больнице.

В понедельник РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы сообщило, что по делу об убийстве Думкина разыскивают 23-летнего Корнея Макарова, сына актера Сергея Макарова, играющего в телесериале "Интерны". По словам собеседника агентства, Макаров-младший не появляется дома и его местонахождение пока не установлено. В воскресенье СКР призвал разыскиваемого самостоятельно явиться в ведомство.

Дело о нападении на Думкина квалифицировано по части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Макарову и другим участникам избиения грозит до 15 лет колонии.

В понедельник "Известия" опубликовали видеозапись избиения Думкина. На ролике видно, как два молодых человека о чем-то спорят. Затем один из них толкает другого и наносит ему два удара, после чего тот падает на землю.

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29.08.2017
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