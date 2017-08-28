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По делу об убийстве блогера из Петербурга Станислава Думкина в московском парке Горького разыскивают 23-летнего Корнея Макарова, сына актера Сергея Макарова, играющего в телесериале "Интерны". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

По словам собеседника агентства, Макаров не появляется дома и его местонахождение пока не установлено. В воскресенье СКР призвал разыскиваемого самостоятельно явиться в ведомство.

Дело о нападении на Думкина квалифицировано по части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Макарову и другим участникам избиения грозит до 15 лет колонии.

В понедельник "Известия" опубликовали видеозапись избиения Думкина. На ролике видно, как два молодых человека о чем-то спорят. Затем один из них толкает другого и наносит ему два удара, после чего тот падает на землю.

Думкин был избит в ночь на 13 августа. Он гулял по парку с другом и двумя подругами. В районе Пушкинской набережной к блогеру подошли трое пьяных молодых людей и сорвали с него шляпу и очки, пояснив это тем, что он был одет "не по понятиям". Завязалась потасовка, Думкин упал и ударился об асфальт, получив тяжелую травму головы. Спустя неделю он умер в больнице.