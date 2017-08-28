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В Краснодаре трое мужчин совершили вооруженное нападение на полицейских. Задержан предположительно участвовавший в перестрелке лидер нацистской группировки "Пит Буль" Владислав Гмырь. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кубани.

Нападение произошло, когда сотрудники ДПС на стационарном посту полиции остановили машину Toyota Camry, в которой сидели водитель и два пассажира. Во время проверки документов водитель, 21-летний Никита Медведев, ударил по лицу полицейского, затем выстрелил в него из неустановленного оружия, ранив правоохранителя.

Пострадавшего полицейского госпитализировали.

Как сообщалось, один из пассажиров, 25-летний Дмитрий Карачкин, покинул машину и скрылся от полицейских. Второй пассажир, Гмырь, тоже попытался убежать, но был задержан.

Медведев пытался скрыться на автомобиле. Во время погони он продолжал стрелять. На светофоре на перекрестке улиц Тургенева и Арабекова его машина врезалась в стояшие впереди автомобили, и Медведев бросил ее.

Медведев и Карачкин объявлены в розыск. Согласно ориентировкам, они имеют при себе оружие и могут сопротивляться при задержании.

По факту нападения на полицейских СКР возбудил дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 318 УК (применение насилия к представителю власти), сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.

В 2010 году за руководство группировкой "Пит Буль" Гмырь был приговорен Советским райсудом Краснодара к шести годам строгого режима. Его признали виновным по статьям 282.1 (организация экстремистского сообщества) и 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Согласно фабуле дела, участники группировки, в которую входили футбольные фанаты и студенты учебных заведений Краснодара, жестоко избивали людей неславянской внешности. При этом во время нападений нацисты надевали медицинские маски, чтобы не быть случайно запечатленными на видеосъемку.