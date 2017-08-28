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В Уфе в собственной машине взорван бывший оперативник ОБЭП Сергей Кожевников, ранее обвинявшийся в пытках задержанных. Об этом сообщает Proufu.Ru.

В то же время, говорится в публикации, МВД по Башкирии информацию о личности пострадавшего не подтверждает.

Kia Spectra Кожевникова, который после увольнения из полиции работал помощником адвоката, взорвалась днем в понедельник на Армавирской улице недалеко от торгового центра "Южный полюс". Бывший полицейский, сидевший за рулем, получил травмы ног - ему разорвало мышцы на икрах. Он госпитализирован в 22-ю горбольницу.

По словам очевидцев, бомба была заложена под водительским сиденьем. Как следует из публикации регионального главка СКР, Кожевников находился в машине не один. В то же время о других пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30 - пункту "е" части 2 статьи 105 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом; до 15 лет колонии) и части 1 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия о боеприпасов; до 4 лет).

Мотив покушения, отмечает следственное ведомство, пока не установлен. Предполагается, что причиной стали личная неприязнь или бытовой конфликт.

Proufu.Ru, со своей стороны, не исключает, что покушение связано с профессиональной деятельностью пострадавшего. В то же время издание не уточняет, имеется ли в виду его прежняя деятельность или же нынешняя.

В 2012 году в Комитет против пыток - предшественник нынешнего Комитета по предотвращению пыток - поступило семь жалоб на Кожевникова. Все заявители, которым оперативник представлялся как Сергей, Сергей Сергеевич или Гестапо, обвиняли силовика в пытках, в том числе током.

"Коммерсант-Власть" в августе 2013 года рассказывала о случаях четырех заявителей. Так, 31 мая 2012 года 24-летний на тот момент работник автосервиса Гарник Мкртчян был задержан на улице полицейским патрулем. Прямо перед этим некий прохожий попросил у Мкртчяна сигарету. Когда молодого человека заводили в полицейскую машину для досмотра, тот вернул Мкртчяну пачку. В ней оказался пакет спайса.

Задержанного доставили в МВД по Башкирии. Там Кожевников, сковав Мкртчяну руки наручниками, связал его автомобильным тросом и усадил на пол в позе "телевизор". Через час оперативник достал динамо-машину, сделанную из армейского телефона, подключил задержанному провода к вискам и паху и начал крутить рукоятку. Через год с лишним у Мкртчяна на теле еще оставались следы от пыток током. Затем Кожевников поставил на задержанного стул и сел сверху. Оперативник требовал, чтобы Мкртчян дал показания на одного из своих знакомых как на наркоторговца. Задержанный делать это отказался, но в итоге подписал протокол о том, что сам хранил наркотики.

Утром Мкртчяна отпустили. Позже он был оштрафован на 10 тысяч рублей по обвинению в хранении спайса. Между тем дело о пытках, открытое по его заявлению, вскоре было прекращено.

Ранее в тот же день, 31 мая 2012-го, Кожевников пытал током и удушением одного из друзей Мкртчяна - студента Руслана Галеева. Во время пыток силовики положили ему в карман пакет с гашишем и требовали сознаться в разбое, совершенном накануне. Галеев в разбое не сознался; в 2013-м ему вынесли обвинительный приговор по делу о наркотиках - как можно заключить из публикации, не связанный с лишением свободы. Дело о пытках по заявлению пострадавшего возбуждено не было: в региональном МВД уверяли, что факты, изложенные Галеевым, не подтвердились.

Двое других пострадавших, о которых писала "Коммерсант-Власть", подверглись пыткам не в полиции, а в отделах СКР. В апреле 2011 года жена Александра Сидоренко, торговца запчастями из Магнитогорска, Челябинская область, была найдена убитой в 40 километрах от города на территории Башкирии. В декабре того же года после очередного допроса бизнесмена задержали и отвели в особый кабинет.

Сидоренко заявил, что показаний давать не будет. Тогда в помещение зашел Кожевников. "Сейчас ты побываешь в гестапо, потому что у меня имя-отчество - С. С.", - объявил он. После этого оперативник надел на задержанного противогаз и начал пытать током от динамо-машины, присоединив провода к пояснице и ушам. Сидоренко потерял сознание. Его привели в чувство ударами по лицу, после чего пытки продолжились. В итоге бизнесмен сознался в убийстве своей жены. Приговор ему на момент публикации статьи, очевидно, вынесен еще не был - по крайней мере, в тексте о судебном решении по делу не упоминается.

В том же отделе СКР Кожевников пытал Руслана Хаматханова, приемщика металла из башкирского города Октябрьский. Хаматханов прибыл давать показания по делу о похищении и избиении одного из жителей города. Свидетеля без разговоров скрутили, связали автомобильным тросом, сверху поставили стул, и на этот стул сел Кожевников. В таком положении Хаматханова удерживали шесть часов, причем все это время ему в трусы и за уши засовывали провода, а Кожевников начинал крутить динамо-машину.

"Я уже ничего не чувствовал, вся нижняя часть тела онемела, поэтому, когда с меня стянули штаны и попытались засунуть в задний проход ножку от теннисного столика, надев на нее презерватив, я даже не сообразил ничего, - рассказывал Хаматханов. - У меня и так все отнялось. Может, они меня просто пугали".

Далее Хаматханова отвели к следователю и потребовали подписать протокол допроса. В нем по сравнению с предыдущими показаниями свидетеля было изменено лишь место, на котором тот нашел потерпевшего. "Выходит, это все было для того, чтобы у следователей картина преступления лучше складывалась", - заметил Хаматханов.

Медики обнаружили у него смещение позвонков, которое привело к грыже, и гематомы.

"С таким мы еще не сталкивались, - отмечал юрист КПП Дмитрий Солодкий. - Фактически выходит, что Кожевников пытал людей по просьбе следователей".

Именно после жалобы Мкртчяна, отмечалось в публикации, карьера Кожевникова начала рушиться. Уже в 2012 году его уволили "по отрицательным основаниям". Полицейский восстановился на работе через суд, но занимать должности оперативно-начальствующего состава ему запретили. На момент публикации статьи Кожевников работал участковым в своей родной деревне Алкино Чишминского района Башкирии.