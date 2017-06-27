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новость Весь дом наследья мы разрушим

Вопреки предписанию Мосгорнаследия возобновился снос ДК имени Серафимовича
27.06.2017
Снос ДК им.Серафимовича. Фото: vk.com/archnadzor
Снос ДК им.Серафимовича. Фото: vk.com/archnadzor
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В Среднем Тишинском переулке продолжился снос Дома культуры им.Серафимовича, несмотря на предписание Мосгорнаследия о приостановке работ, сообщает "Архнадзор".

"Считаем необходимым призвать Департамент культурного наследия уведомить руководство московской полиции о происходящем, - гоаорится в заявлении "Архнадзора". - Бездействие сотрудников правоохранительных органов в очередной раз дает зеленый свет остальным недобросовестным застройщикам при уничтожении культурного наследия".

Накануне Мосгорнаследие направило уведомление о необходимости прекращения строительных работ в ДК им. Серафимовича, "способных нанести вред объекту". В пресс-службе ведомства отметили, что здание ДК не находится под охраной как объект культурного наследия. Однако 22 июня в Мосгорнаследие поступило заявление от граждан о включении этого здания в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

"В настоящее время заявление принято Мосгорнаследием к рассмотрению, о чем направлены уведомления заявителю, в Москомархитектуру, префектуру ЦАО, ООО "Промышленное предприятие "Талкалегпром", в Объединение административно-технических инспекций и Мосгосстройнадзор, включая требования о необходимости исключить проведение работ, способных нанести вред объекту. Правообладателю, в свою очередь, направлено предписание о приостановке работ на объекте", - сообщили в ведомстве.

Конструктивистское здание ДК было построено в 1928-1929 годах для работников завода "Авиаприбор". Позже ДК стал базой для Первого московского рабочего театра. До последнего времени в нем работал переживший пожар театр "Школа современной пьесы". Более 800 граждан микрорайона Пресня подписали коллективное обращение против планируемого сноса.

В Москве регулярно сносятся здания, представляющие архитектурную ценность. Так, в апреле прошлого года було уничтожено здание Таганской АТС ( Фото Видео ФОТО, ВИДЕО). Оно было построено в 1929 году по проекту Василия Мартыновича. По отзывам специалистов, здание представляло собой заметный образец конструктивистской архитектуры. Между тем Мосгорнаследие в феврале нынешнего года отказалось признать здание объектом культурного наследия, сославшись на то, что Таганская АТС "заметно диссонирует с окружающей классической застройкой".

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27.06.2017
в блоге Блоги
465
Вера Лаврешина 22.12.2014
в блоге Разруха в головах и в переулках
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